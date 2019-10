Lukuaika noin 3 min

”Suomi on meidän ensimmäinen maamme Saksan lisäksi Euroopassa”, kertoo Yveten perustaja Julia Liu.

Hän vieraili Helsingissä torstaina järjestetyssä Yveten Martina Aitolehden malliston lanseerauksessa Wanhassa Satamassa.

Yvette tuli Suomeen vuonna 2016, mutta Julialla on yli kahden vuosikymmenen kokemus Suomen tekstiilimarkkinoista.

”Olemme tunteneet Pirjon kanssa jo yli kaksikymmentä vuotta.”

Pirjo Autio on Yveten Suomen toimitusjohtaja. Hän on tehnyt pitkän uran tekstiiliteollisuudessa ja tutustui Julian kanssa työskennellessään Luhdalla ostajana 25 vuotta sitten.

”Tapasimme silloin Julian kanssa, ja yhteistyömme alkoi jo silloin. Seuraavaksi siirryin Nansolle, jossa työskentelin 16 vuotta. Kun Finnwearin ja Black Horsen tuotanto lähti Suomesta pois, Julian firma oli yksi niistä, jotka alkoivat tehdä tuotteita. Ystävyys Julian kanssa säilyi ja jossain vaiheessa hän kysyi, kiinnostaisiko minua lähteä perustamaan Suomeen Yvetteä”, Autio kertoo.

Yvette perustettiin Kiinassa 2007. Samaan aikaan Suomen kanssa perustettiin tytäryhtiö myös Saksaan 2016. Alussa pääsy vähittäiskauppojen hyllyille oli hankalaa, joten he päättivät jalkautua suoraan kuluttajien keskelle.

”Kiersimme alussa todella paljon. Lähes joka viikonloppu oltiin jossain päin Suomea messuilla ja tapahtumissa myymässä”, Autio kertoo.

Yksi Yveten myyntiargumentti on, että se on tehty suomalaiselle naiselle sopivaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kokoskaala on laaja 100 cm:stä aina 6XL:ään asti.

”Teimme pienen malliston, jonka suomalainen mallimestari mitoitti ja eräs Nanson entinen suunnittelija suunnitteli. Sillä sitten saimme urheiluseurojen kanssa yhteistöitä ja sitä kautta olemme saaneet näkyvyyttä.”

Stockmannin ja Prisman valikoimiin

Suurin osa Yveten myynnistä tapahtuu edelleen oman verkkokaupan kautta, mutta tänä kesänä Stockmann otti Yveten tuotteita myyntiin verkkokauppaansa ja Prisman valikoimiin tuli kaksi urheiluliivimallia.

”Se oli tosi iso juttu. Yhteistyö molempien kanssa on lähtenyt kivasti liikkeelle.”

Nyt mukana on myös brändilähettiläs, kun eilen lanseerattiin Aitolehden oma mallisto.

”Martina tuli GoExpo-messuilla esittäytymään meille, ja siitä se yhteistyö sitten lähti.”

Myös bloggaaja Nanna Karalahti on Yveten mainoskasvo.

Vaikka suurin osa maailman sporttivaatteista kai valmistetaan Kiinassa, voi kuluttajia vierastuttaa se, että brändi on kiinalainen, vai voiko? Aution mukaan ei enää nykyään.

”Joskus Nanson aikoinani made in China saattoi olla negatiivinen, mutta olemme alun alkaen lähteneet avoimesti liikkeelle ja kerromme, että valmistusmaa on Kiina. Materiaalimme ovat laadukkaita, eivät niitä kaikkein halvimpia mutta eivät myöskään kalliimpia, ja pienet yksityiskohdat ovat todella kivoja.”

Kolme tehdasta Kiinassa

Yvette Sports Developmentin pääkonttori on Nanjingissa, jossa on noin 150 työntekijää, ja Etelä-Kiinassa sillä on kolme tehdasta, joissa on 300 henkilöä töissä.

”Samoissa tehtaissa on tehty aiemmin alusvaatteita ja uima-asuja myös muun muassa Lindexille ja Triumphille.”

Autio sanoo, että hänelle itselleen oli helppo lähteä Yveten Suomen toimitusjohtajaksi, koska hän tiesi jo etukäteen, millaisissa olosuhteissa merkin vaatteita Kiinassa tehdään.

”Heillä on BSCI-auditoinnit kunnossa. Tähän oli siksikin helppo lähteä, koska tiesin, että siellä on kaikki asiat kunnossa. Olen käynyt itse monta kertaa tehtailla ja nähnyt myös työntekijöiden koteja. ”

Amfori BSCI-auditointi on tekstiilialan auditointi, jonka jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan tuotantolaitosten ja -tilojen olosuhteita kaikkialla maaimassa. Se on muun muassa kaikilla isoilla vähittäismyyntiketjuilla Suomessa eli Keskolla, SOK:lla ja Stockmannilla. On tietyt kriteerit, jotka tehtaan pitää läpäistä, että se saa auditointiluvan.

”Se on kallis prosessi, ja jos on jotain huomautettavaa, lupaa ei saa ennen kuin kaikki on läpäisty. Siihen kuuluvat muun muassa työolot, ylityöt, vapaat ja miten ihmiset asuvat, sillä Kiinassa työntekijät usein asuvat tehdasalueella.

Julia Liulla on pelkkää hyvää sanottavanaan bisneksen tekemisestä suomalaisten kanssa parin vuosikymmenen kokemuksellaan.

”Pidän suomalaisista. Olette suoria ja avoimia, ja kanssanne on helppo tehdä yhteistyötä”, hän kehuu.

Martina Aitolehti on Julian mukaan täydellinen brändilähettiläs myös Kiinan markkinoille, missä Yvetellä on yli kaksi miljoonaa asiakasta.

”Martina on erittäin hyvä brändimme edustaja. Hänestä välittyy urheilullisuus ja terveellisyys.”

Malliston lanseerausvideon on kuvannut Juuli Rönkä.