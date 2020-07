Lukuaika noin 2 min

Sanoma on myynyt luokiteltujen ilmoitusten toimijan Oikotie Oy:n markkinapaikkatalo Schibstedille.

Oikotien sovittu kauppahinta on Sanoman mukaan ilman velkoja ja käteisvaroja 185 miljoonaa euroa, joka vastaa arvostuskerrointa 19,6 suhteessa käyttökatteeseen.

”Myyminen saattaa päätökseen Oikotien strategisten vaihtoehtojen arvioinnin, josta Sanoma tiedotti 11.2.2020. Strategiansa mukaisesti Sanoma tulee käyttämään kaupasta saadut varat pääasiassa oppimisliiketoimintansa kasvattamiseen”, mediayhtiö kertoo tiedotteessaan.

”Oikotien divestointi tukee Sanoman strategiaa, jonka mukaisesti keskitymme Learningiin sekä Media Finlandin valittuihin ydinliiketoimintoihin: journalismiin, viihteeseen ja B2B-markkinointiratkaisuihin. Jatkossa meillä tulee olemaan käytettävissämme 400–500 miljoonaa euroa tuleviin yritysostoihin, joissa keskitymme erityisesti oppimisliiketoimintamme kasvattamiseen. Työskentelemme yritysostomahdollisuuksien parissa aktiivisesti myös koronaviruspandemian aiheuttamina poikkeusaikoina”, sanoo Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven.

”Schibsted on toiminut Suomessa jo yli vuosikymmenen ajan, ja nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus laajentaa toimintaamme täällä ja osoittaa sitoutumisemme Suomen markkinaan. Kun lisäämme Oikotien portfolioomme Torin rinnalle, meillä on Suomessa kaksi toisiaan erinomaisesti täydentävää digitaalista markkinapaikkaa”, sanoo Schibstedin toimitusjohtaja Kristin Skogen Lund.

Työpaikkojen ja asuntojen markkinapaikka Oikotiehen kuuluvat lisäksi rakentamiseen ja remontointiin keskittyvä sivusto rakentaja.fi sekä sähkösopimusten vertailusivusto sahkovertailu.fi.

”Vuonna 2019 (pro forma) Oikotien liikevaihto kasvoi 27,6 miljoonaan euroon (pro forma 2018: 26,3 miljoonaa euroa) ja operatiivinen käyttökate parani 9,4 miljoonaan euroon (pro forma 2018: 8,4 miljoonaa euroa). Kesäkuun 2020 lopussa Oikotie Oy:llä oli 93 työntekijää (88 kokoaikaisiksi muutettuna), jotka siirtyvät kaupan myötä ostajalle”, Sanoma kertoo.

Oikotie ja Tori jatkavat edelleen omina brändeinään Schibsted Marketplaces Finlandin alla. Kokonaisuutta johtaa toimitusjohtaja Jussi Lystimäki.

Yhdessä 20.4.2020 päätökseen saadun Media Netherlandsin divestoinnin kanssa Oikotien divestointi vahvistaa Sanoman mukaan yhtiön tasetta parantamalla konsernin omavaraisuusastetta ja vähentämällä nettovelan määrää. Jatkossa Sanomalla tulee olemaan käytettävissään 400–500 miljoonaa euroa tuleviin yritysostoihin.

Oikotie raportoidaan osana Sanoman taloudellista raportointia 31.7.2020 asti.

”Yrityskaupan johdosta Sanoma tulee kirjaamaan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä Sanoma Media Finlandin vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulokseen noin 163 miljoonan euron myyntivoiton, joka sisältää 3 miljoonaa euroa divestointiin liittyviä transaktiokuluja.”