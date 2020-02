Lukuaika noin 4 min

Coca-Cola aloittaa laulaja-lauluntekijä Sannin sekä tubettajien Mmiisaksen ja Ilaripron kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on edistää rakentavaa ja yhdenvertaista keskustelukulttuuria Suomessa.

Monet ihmiset kohtaavat vihapuhetta ja kiusaamista. Suositut nuoret vaikuttajat tuovat yhteistyöhön omakohtaista näkökulmaa, jonka avulla he haluavat tukea kaikkia nuoria, vähentää syrjintää ja lisätä myötätuntoa muita ihmisiä kohtaan. Osana yhteistyötä jokainen vaikuttaja on valinnut kohteen, jolle Coca-Cola tekee lahjoituksen empatian edistämiseksi käytännössä. Helsinki Pride -yhteisö, MIELI Suomen Mielenterveys ry ja Hope ry saavat kukin 10 000 euroa nuorten hyvinvointia edistäviin projekteihin.

Coca-Colan teettämä tuore eurooppalainen tutkimus osoittaa, että erityisesti 16–24-vuotiaat nuoret kärsivät empatiakuiluksi kutsutusta ilmiöstä, joka lietsoo kiusaamista ja vihapuhetta. Coca-Colan tilaaman tutkimuksen tekivät Delineate ja opinion.life joulukuussa 2019. Otos oli 6 000 henkilöä kuudessa maassa: Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Tanska, Venäjä.

Kampanjan tarkoituksena on herätellä nuoria miettimään, olisivatko asiat paremmin, jos ihmiset todella haluaisivat kuunnella ja ymmärtää toisiaan. Sosiaalisessa mediassa julkaistavissa videoissa ja päivityksissä Sanni, Mmiisas ja Ilaripro kysyvät, onko meillä rohkeutta nähdä asiat toisten ihmisten näkökulmasta. Samalla he antavat kasvot empaattisuudelle omien kokemustensa, tarinoidensa ja ajatustensa kautta.

"Kiusaaminen on aina väärin”

Muusikko Sanni on kertonut avoimesti kokemastaan koulukiusaamisesta. Hänestä on tärkeää, että jokainen voi olla rohkeasti oma itsensä ja toteuttaa unelmiaan ilman, että joutuu syrjityksi tai kiusatuksi. Hän on valinnut Coca-Cola-yhteistyön hyväntekeväisyyskohteeksi Helsinki Pride -yhteisön. Lahjoituksella sateenkaarinuoret toteuttavat kiusaamisen vastaisen kampanjan Suomen kouluihin.

"Oli syy mikä tahansa, kiusaaminen on aina väärin. Luin uutisen, jossa kerrottiin, että joka viidettä sateenkaarinuorta kiusataan koulussa – joka viikko. Ja ihan vaan sen takia, että joku on just sellainen kuin on. Mitä jos pysähtyisimme miettimään, mitä nuorelle tapahtuu, jos hän ei saa olla sellainen kuin on? Tai jos koittaisimme joskus asettua toisen ihmisen kenkiin ja unohtaa ennakkoluulomme”, Sanni sanoo tiedotteessa.

Somevideollaan Sanni kehottaa ihmisiä pohtimaan, mitä toinen oikeasti tuntee. Hän tietää, miltä tuntuu, kun joku huutelee perään tai osoittelee sormella.

"Voisimmeko kohdata toisemme sellaisina kuin oikeasti olemme? Meillä kaikilla on siihen yhtäläinen oikeus. Se ei ole keneltäkään pois”, hän sanoo.

Suomen vaikuttavimmaksi vaikuttajaksi valittu tubettaja Mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila on kamppaillut paniikkihäiriön kanssa vuosia. Hän uskaltautui puhumaan tästä julkisesti muutama vuosi sitten jakaakseen vertaistukea. Omien heikkouksien ääneen sanominen on monille vaikeaa, mutta puhumalla asioista ihmiset löytävät tukea ja toistensa luo. Miisan kohteena on MIELI ry:n ja muiden järjestöjen yhteistyössä toteuttama Sekasin-chat, jonka päivystykseen lahjoitus tuo lisäkorvat.

"Kukaan meistä ei ole ainoa, joka painii omien murheidensa ja heikkouksiensa kanssa. Huonoilla hetkillä saattaa ajatella, että kaikilla muilla asiat ovat aina paremmin. Todellisuudessa ihmiset käyvät läpi kaikenlaista, eikä se aina näy päällepäin. Puhuminen on tärkeää, sillä se helpottaa omaa oloa ja sitä kautta voi löytää vertaistukea”, Miisa sanoo tiedotteessa.

Futisaiheisia videoita tekevä Ilari Hakala, eli Ilaripro on tehnyt itselleen tubettamisesta ammatin sen jälkeen, kun hän lopetti pelaamisen joukkueessa. Ilari pelasi koko nuoruutensa jalkapalloa ja inspiroi nyt videoillaan lajin harrastajia ja siitä kiinnostuneita. Ilarin ja Coca-Colan yhteinen hyväntekeväisyyskohde on Hope ry ja vähävaraisten lapsiperheiden liikuntaharrastusten tukeminen.

”Jalkapallo jos mikä yhdistää erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä. Lisäksi joukkueurheilu tuo ympärille yhteisön, mikä on valtava voimavara. Toivoisin, että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa jalkapalloa tai jotain muuta mieleistä lajia, mutta vähävaraisissa perheissä liikuntaharrastuksista saatetaan joutua tinkimään. Tällä Coca-Colan lahjoituksella 25 nuorta saa harrastusmahdollisuuden vuoden ajaksi”, Ilari sanoo tiedotteessa.

Empatiateema näkyy myös Coca Colan vuoden ensimmäisessä televisiomainoksessa. Siinä Orange is the New Black -sarjastakin tunnettu näyttelijä Natasha Lyonne ehdottaa: ”Mitä jos jokainen kysyisi itseltään, voiko hän olla väärässä? Ehkä jotkin asiat muuttuisivat paremmiksi.”

"Coca-Cola on koko 134-vuotisen historiansa ajan koonnut ihmisiä eri taustoista yhteen ja on mainonnallaan ollut rakentamassa siltoja ihmisten välille. Tämän päivän maailma on monille kovin mustavalkoinen ja ihmisten saaminen yhteen voi tuntua vaikealta, mutta mahdotonta se ei ole. Yhteistyöllä nuorten kanssa haluamme pysäyttää ihmiset miettimään, mitä voisimme saavuttaa olemalla avoimempia ja kuuntelemalla toisiamme oikeasti”, Coca-Cola Suomen viestintäpäällikkö Théa Natri sanoo tiedotteessa.