Tekstiili- ja muotialan lähikuukausien näkymät ovat lohduttomat. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrissa muotialan saldoluku rojahti –91:een, mikä on selvästi keskiarvoa huonompi lukema.

”Korona on ajanut yritykset todella ahtaalle. Monet yritykset ovat akuutissa kassakriisissä”, Suomen tekstiili ja muoti ry:n asiantuntija Hanne Mikkonen sanoo.

Yli 70 prosenttia alan yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään. Joka kolmas yritys kertoo, että liikevaihto on pudonnut alle puoleen. Joka kymmenes pelkää konkurssia.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vaatteet ja sisustus ovat ensimmäisenä listalla, kun kuluttajat alkavat miettiä säästöjä. Yritykset eivät lomautusten vuoksi tarvitse työvaatteita. Varastot täyttyvät.

”Yrityksiltä on tullut viestiä, että varastoissa on tavaraa, ja se on iso haaste. Kevään ja kesän tuotteet ovat tulleet varastoihin, mutta ne eivät liiku. Eli paljon on pääomaa kiinni varastoissa.”

Luvassa ovat siis kaikkien aikojen alet?

”Tilanne on vaikea. Osa koettaa ratkaista tilannetta kampanjoilla, ja osa pohtii, voiko tuotteita myydä pidemmällä ajalla.”

Muotiala on yrittänyt kehittää erilaisia selviytymisstrategioita. Verkkokauppa vetää hyvin, mutta se ei täysin korvaa kadonnutta myyntiä. Osa yrityksistä on alkanut valmistaa kasvomaskeja, suojavarusteita tai niiden materiaaleja.

Yritykset ovat myös aktiivisesti tarttuneet hallituksen tarjoamiin pelastusrenkaisiin. Noin 80 prosenttia alan yrityksistä on hakenut tai aikoo hakea valtion myöntämiä tukia.

Ongelma on, että esimerkiksi Business Finlandin tuet on tarkoitettu kehittämishankkeisiin.

”Nyt kun yrityksillä on akuutti kassakriisi päällä ja henkilökuntaa lomautettu, kehittäminen voi olla hyvin hankalaa. Siihen ei ole oikein resursseja. Yritykset tarvitsisivat suoraa tukea.”

Toinen asia, johon muotiala toivoo helpotusta, ovat vuokrat.

”Tärkeä asia on, että vuokranantajat tulisivat vastaan vuokrissa. Ihmiset eivät tällä hetkellä liiku kaupungilla ja myymälät ovat tyhjillään, mutta silti kulut juoksevat. Se on yrityksille tosi haastavaa”, Mikkonen sanoo.