Lukuaika noin 1 min

Vuoden viestintätoimistovalinnan lisäksi Kurion Nesteelle ja Mantsiselle suunnittelema #ZeroExclusion-hanke valittiin vuoden viestintäteoksi.

Kyseinen kampanja voitti myös Vuoden tapahtuma, lanseeraus tai repäisy -sarjan ja Fazer Tutti Frutille suunniteltu TikTok Toolkit puolestaan Kauppa ja palvelut -sarjan.

Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas toteaa, että nyt saatu tunnustus on merkki onnistuneesta pitkäjänteisestä työstä.

”Lähdimme rakentamaan uudenlaista toimistoa tähän markkinaan ja nyt tuntuu, että tietty asema on saavutettu. Pitkät asiakassuhteet kertovat myös molemminpuolisesta luottamuksesta ja kunnioituksesta”, Opas kommentoi tiedotteessa.

Tuomaristo perusteli Vuoden toimisto -valintaa seuraavasti:

”Kurio on näkemyksellinen ja luova toimisto, joka on ollut omalla sarallaan uranuurtaja. Toimisto on noteerattu kansainvälisesti ja se on voittanut useita alan palkintoja maailmalla.

”Asiakkaat kiittävät sitä pulppuavista ideoista ja unohtumattomien bränditekojen ideoimisesta ja toteutuksesta. Toimisto rikkoo perinteisen viestinnän ja markkinoinnin raja-aitoja.”

Finnish Comms Awards on yhteistyön kilpailu, jossa palkitaan toimisto, asiakas ja yhteistyökumppanit.

Kilpailu nostaa esiin viestintäyhteistyökumppanin kanssa tehtävän yhteistyön arvoa, kokemusta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.