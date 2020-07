Lukuaika noin 2 min

Turun alueella käynnistyy epätavallinen markkinointikampanja, kun kaksi alueen kilpailevaa kauppakeskusta kampanjoi heinäkuun ajan yhdessä.

Mainoksissa kauppakeskukset Hansakortteli ja Mylly esitellään kuvitteelliseen 7 kauppapäivää -lehteen päätyneenä kohuparina, jonka on muun muassa nähty kuhertelevan avoimesti ostostreffeillä. Sosiaalisessa mediassa kauppakeskukset myös kommentoivat toistensa julkaisuja kehuilla: ”Olet nykyään niin ihanan avoin!” kehaisee Mylly Hansakorttelia, joka puolestaan kehuu Myllyn parkkihallia hurmaavaksi.

”Poikkeuksellinen aika vaatii uudenlaista ajattelua. En olisi kyllä uskonut ennen kevättä, että tekisimme kesäkampanjan yhdessä. Kauppakeskukset eivät toki monestikaan kilpaile vain keskenään, vaan ylipäätään siitä, missä ja miten ihmiset haluavat aikaansa viettää”, kauppakeskus Myllyn markkinointipäällikkö Meri Hakulinen sanoo tiedotteessa.

Hansakorttelin markkinointipäällikkö Mirva Laaksonen kertoo, että yhteiskampanjalla kauppakeskukset haluavat kannustaa ihmisiä hyödyntämään paikallisia palveluja ja tukemaan liikkeitä.

”Lisäksi tarkoituksena on hauskalla ja erilaisella tavalla muistuttaa, että meille on turvallista tulla viikon jokaisena päivänä”, Laaksonen sanoo tiedotteessa.

Yhteiskampanjan markkinoinnin suunnittelusta vastaa Avidly ja viestinnässä tukena on OSG Viestintä. Kampanja näkyy Turun Sanomissa, Alma Median verkostossa, sosiaalisen median kanavissa ja Medialiigan tienvarsitauluissa. Medianäkyvyys jatkuu ensi tiistaihin 7. heinäkuuta asti.

”Luomme hyvää tunnelmaa hauskoilla ja positiivisilla lööppiotsikoilla, jotka seuraavat Myllyn ja Hansan yllättävää rakkaustarinaa. Samalla kerromme oivaltavasti kauppakeskusten palveluista, turvallisuudesta ja tutkimustuloksista. Lyhyen kampanja-ajan ja maltillisen mediabudjetin takia mainonnan on oltava näyttävää ja räväkkää”, Avidlyn Turun-toimiston operatiivinen johtaja Maria Flemmich kertoo.

Laaksonen ja Hakulinen pitävät kilpailijoiden keskinäistä yhteistyötä onnistuneena.

”Yhdessä tekeminen on ollut kivaa, ja toivomme, että se näkyy myös kampanjassa. Toki haasteitakin on ollut sopivasti, kun pitää ottaa huomioon kaksi erilaista brändiä. Rakkaudesta Turun alueeseen riittää kuitenkin jaettavaksikin”, he sanovat.