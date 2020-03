Lukuaika noin 1 min

Tehtävään on nimitetty Lauri Palokangas.

“Toivotan Laurin tervetulleeksi Eficodeen koko johtoryhmän ja kaikkien työntekijöiden puolesta. Lauri Palokankaan kokemus markkinointi- ja kasvustrategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta auttaa meitä kommunikoimaan, ja asiakkaitamme saavuttamaan DevOps-käytäntöjen ja -ratkaisujen hyödyt. Vahva kasvumarkkinointiosaaminen on tärkeää Eficodelle, kun kiihdytämme entisestään kansainvälistä kasvuamme”, sanoo Eficoden toimitusjohtaja Ilari Nurmi tiedotteessa.

Palokankaalla on yli 20 vuoden kokemus IT-alasta markkinoinnin, teknisen myynnin, palvelujen lanseerauksen ja vaikuttavan tuotemarkkinoinnin kehittämisen parissa. Aiemmin hän on työskennellyt Nokialla ja Baswaressa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Hänellä on kansainvälisen markkinoinnin ja käyttäytymistaloustieteen tutkinnot.

Uudessa pestissään hän johtaa Eficoden markkinointia ja viestintää globaalisti. Eficoden tarjoama DevOps-toimintamalli, joka pyrkii automatisoimaan ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyviä it-palvelutoimintoja.

“Aloitan Eficodella intoa puhkuen. Eficode on pitkään osoittanut, miten DevOps-menetelmien hyödyntäminen ohjelmistokehityksessä voi olla kilpailuedun ja tehokkuuden lähde. Vahvistamalla markkinointia autamme yrityksiä ottamaan menetelmistä enemmän irti”, Palokangas sanoo tiedotteessa.