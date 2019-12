Lukuaika noin 2 min

MTV siirtyi eilen Telian omistukseen osana laajempaa Telian ja Bonnierin välistä kauppaa, ja heti alkoi tapahtua. Toimitusjohtaja Jarkko Nordlund siirtyi syrjään ja tilalle nousi operatiivisena johtajana toiminut Johannes Leppänen. Nordlund värväsi aikoinaan Leppäsen MTV:lle. Molemmat ovat työskennelleet maksutelevisioyhtiö Viasatissa.

”Tuntuu todella hyvältä. Otan tehtävän vastaan nöyrällä fiiliksellä. MTV on hieno yhtiö, ja sillä on vahva historia”, sanoo Leppänen.

Leppäsen haasteellisena tehtävänä on kääntää vuosien ajan, jo ennen Jarkko Nordlundia, tappiota tehnyt yhtiö voitolliseksi. Kaupan myötä MTV hyötyy merkittävästi Telian kautta saatavasta digiosaamisesta ja teleoperaattorin resursseista tilauspalveluiden myynnissä.

Leppäsen mukaan MTV laittaa entistä enemmän rahaa sisältöihin. Nyt niihin menee reilusti yli 100 miljoonaa euroa vuodessa.

”Suurista ohjelmista tulee entistä suurempia. Samalla kilpailu urheiluoikeuksista on kasvanut”. Leppänen sanoo.

MTV kasvatti ohjelmaostojaan jo muutama vuosi sitten. Vielä se ei näy voitollisena tuloksena tai ylivertaisena markkina-asemana. Sanoman Nelonen Media on edelleen hyvin vahva kilpailija.

Ohjelmaostojen kasvattaminen voi johtaa tv-oikeuksien hintojen nousuun. Se ei varsinaisesti helpota voitolliseksi pääsemistä. Suomessa on rajallinen määrä ohjelmien tekijöitä ja hyviä ideoita. Jääkiekon tv-oikeuksien osalta hinnat ovat jo nousseet, kun Telia osti kiekon SM-liigan itselleen.

Telian ja Bonnierin tv-toimintojen yhdistäminen voi johtaa Suomessa siihen, että tv-yhtiöt muodostavat kaksi blokkia. Sanoma myy jo mainontaa Foxille ja National Geographicille. Telian on puolestaan kilpailuviranomaisten vaatimuksesta jaettava joitakin tv-oikeuksia ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Todennäköisin kumppani on Discovery, jolla on olympialaisten tv-oikeudet.

Leppänen ei ota tähän kantaa.

Nyt Telia ja tv-yhtiöt aloittavat uuden organisaation rakentamisen. Hanke on kesken, mutta joitakin päätöksiä on jo tehty. Leppänen tulee raportoimaan uutisten ja muiden sisältöjen osalta Bonnierilta Telian tv- ja mediayksikön johtoon nousseelle Casten Almqvistille.

”Liiketoiminnasta raportoin Mathias Bergille, joka vastaa Telian uuden tv-yksikön kaupallisesta toiminnasta.”

Berg siirtyy Teliaan Bonnierilta. Hän toimi aiemmin TV4:n ja C Moren operatiivisena johtajana.