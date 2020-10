Lukuaika noin 1 min

Ulkoiluvaatteita ja -varusteita valmistava Halti on solminut yhteistyösopimuksen Slovenian Hiihtoliiton kanssa. Sopimuksen myötä Halti on Slovenian ampumahiihtomaajoukkueen yhteistyökumppani ja vaatettaja. Kaksivuotisen sopimuksen huipentumia ovat Sloveniassa pidettävät ampumahiihdon MM-kisat keväällä 2021 ja Pekingin talviolympialaiset keväällä 2022.

”Sloveniassa seurataan paljon urheilua, ja ampumahiihto on noussut yhdeksi suosikkilajiksi. Lisäksi laji on jo muutaman vuoden ajan ollut Euroopan seuratuin talviurheilulaji, joten tämä sopimus lisää näkyvyyttämme koko Keski-Euroopassa. Slovenia on meille potentiaalinen, kasvava markkina-alue, joten haluamme kasvattaa Haltin näkyvyyttä ja tunnettuutta siellä”, Haltin toimitusjohtaja Aki Kuusilehto kertoo tiedotteessa tuoreen sopimuksen merkityksestä.

Tällä hetkellä Haltin vaatteissa ja varusteissa kilpailevat ja harjoittelevat myös Suomen ampumahiihdon, maastohiihdon, yhdistetyn ja mäkihypyn maajoukkueet sekä lukuisat yksittäiset Team Halti -urheilijat. Halti vaatettaa myös Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n organisaation.

Kuusilehto kertoo, että Haltin yhteistyö huippu-urheilijoiden kanssa on kestänyt jo yli 40 vuotta.

”Kivijalkana on aina ollut tuotekehitys. Maailman ykkösurheilijat vievät Haltin tuotteet äärimmäisiin olosuhteisiin ja äärimmäiseen käyttöön, ja sieltä tullut palaute päätyy suunnittelijoidemme pöydälle”, Kuusilehto sanoo.

Slovenian Hiihtoliiton ampumahiihtojaoston presidentin Blaž Repincin mukaan laadukkaat, vaikeisiinkin keliolosuhteisiin sopivat varusteet ovat perusta hyville tuloksille.

”Slovenian ampumahiihtomaajoukkueella on kaksi haastavaa kautta edessä, kun meillä on MM-kisat kotiareenalla 2021 sekä olympialaiset 2022. Maajoukkueemme tulee olemaan suurennuslasin alla, ja mediahuomio kasvaa kohti kotikisoja, mikä lisää Haltin näkyvyyttä”, hän kommentoi.