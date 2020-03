Lukuaika noin 4 min

Suomalainen startup-yritys GetJenny on kehittänyt koronavirukseen erikoistuneen chatbotin ja antaa sen ilmaiseksi terveysalan toimijoiden käyttöön koronakriisin ajaksi.

Korona-info-chatbotin voi asentaa esimerkiksi terveys- tai lääkärikeskuksen verkkosivuille, ja siitä voi hakea Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreinta tietoa koronavirustilanteesta. Tarkoitus on helpottaa puhelinpalveluiden ja muun asiakaspalvelun ruuhkaa, kun ihmiset kaipaavat tietoa koronaviruksesta.

Palvelun ovat jo ottaneet käyttöön terveyspalveluyhtiö Terveystalo ja Riihimäen seudun terveyskeskus. GetJenny käy parhaillaan keskusteluja muiden tahojen kanssa Suomessa ja ulkomailla.

”Muutama viikko sitten huomattiin, että chatbottien volyymit kasvoivat ja terveydenhoitoalan yritysten asiakaspalvelut alkoivat ruuhkautua, kun ihmiset alkoivat huolestua hirveästi siitä, mikä tämä koronavirus on”, kertoo GetJennyn toimitusjohtaja Teemu Kinos.

GetJenny rakensi chatbotin THL:n tietojen pohjalta, ja valmista tuli pari viikkoa sitten. Yhteistyössä on myös mukana suomalaisen etähoidon palvelutuottaja VideoVisit.

Palvelusta löytyy ajantasaista tietoja koronaviruksesta, esimerkiksi tartuntojen määriä, kansainvälisiä riskiarvioita ja puhelinnumeroita, joihin valtakunnallisesti voi olla yhteydessä.

GetJenny päivittää chatbotin tietoja kahdesti päivässä THL:n tietojen pohjalta. Päivitykset tehdään käsin.

”THL sanoi, että tiedot eivät missään nimessä saa päivittyä automaattisesti, koska silloin sinne voisi päätyä väärää tietoa.”

Suunnitteilla on lisätä palveluun tietoja yhteistyössä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa. Tiedot ohjaisivat ja antaisivat neuvoa koronavirusaltistukseen ja oireisiin liittyvissä kysymyksissä.

Terveystalossa Korona-info-chatbotti on helpottanut koronaruuhkaa asiakaspalvelussa.

”Meille on tullut todella paljon huolestuneita puheluja asiakaspalveluun ja koronaneuvontaan. Ihmisillä on nyt tarve saada akuuttia, ajankohtaista ja luotettavaa tietoa, joka annetaan samanlaisena joka kanavassa”, sanoo Terveystalon digiterveyden kehitysylilääkäri Annette Kainu.

Hänen mielestään on hyvä, että tietoa on saatavilla useassa eri kanavassa, kun THL:nkin sivut ovat olleet viime aikoina kuormittuneita.

Terveystalossa Korona-info-chatbotti täydentää muuta asiakaspalvelua.

”Ihmiset ovat erilaisia. Itse koen, että chatbotissa pystyy siirtymään eteenpäin linkkien kautta loogisesti eri kohtien välillä sen sijaan, että joutuu rullaamaan verkkosivuilla. THL:n sivut ovat erinomaiset, mutta ne ovat aika pitkiä.”

Ihmisiä huolestuttaa koronatilanteessa, ovatko he riskissä tai miten heidän pitää toimia, jos he ovat esimerkiksi matkustaneet itse tai olleet kontaktissa matkalla olleen tai sairastuneen ihmisen kanssa.

Tilannetta mutkistaa se, että liikkeellä on nyt tavallistakin influenssaa ja flunssaa, ja allergiakausi on alkamassa. Moni pohtii, tarvitseeko oireiden vuoksi epäillä koronaa.

Kainu huomauttaa, että koronachatbotissa ei anneta sairaudenhoitoon liittyviä neuvoja, vaan ainoastaan yleisempää tietoa. Myöhemmin Terveystalo aikoo täydentää koronabottia omalla sisällöllään muun muassa omahoito-ohjeista ja tehdyn ajanvarauksen muuttamisesta.

Terveystalolla on ollut jo vuosia käytössä GetJennyn muuta teknologiaa yleisessä terveystietoa tarjoavassa chatbotissa ja etäpalveluiden taustalla. Juuri nyt verkkosivuilla on selkeyden vuoksi näkyvillä pelkästään GetJennyn koronaan keskittyvä chatbotti.

Yhteiskuntavastuuta ja näkyvyyttä

GetJennyn Teemu Kinos kertoo, että koronachatbot on tarjolla ilmaisena terveysalan käyttöön niin pitkään kuin kriisi kestää.

”Parista kolmesta kuukaudesta puhutaan, tuonne kesäkuuhun asti”, hän sanoo.

Jatkossa palvelu voisi olla maksullinen noin parinsadan euron kuukausihintaan. Tässä vaiheessa tilaajien ei tarvitse sitoutua mihinkään.

”Meilläkin on ajatuksena, että koronatilanteen pidentyessä voidaan pidentää ilmaista aikaa. Emme ole nähneet, että tällä lähdettäisiin rahastamaan.”

GetJenny Perustettu vuonna 2016. Kehittää chatbot-teknologiaa tehostamaan yritysten ja muiden toimijoiden asiakaspalvelua verkkosivuilla ja yleisimmissä pikaviestimissä, kuten Facebook Messengerissä. GetJenny toimittaa chatbot-alustan, johon asiakas voi itse tuottaa sisältöä käyttöliittymän kautta. Asiakkaita on yhteensä noin 70 Pohjoismaissa, Baltiassa ja Yhdysvalloissa, ja ne ovat yleensä suurehkoja ja keskisuuria yrityksiä.

Kinoksen mukaan ilmaisen palvelun taustalla on ollut halu osallistua yhteiskuntavastuuseen, kun teknologiayhtiöllä on siihen tilaisuus ja välineet. Samalla suomalainen startup saa tietenkin myös näkyvyyttä.

GetJennyn liikevaihto oli viime vuonna 1,1 miljoonaa, liikevoittoa ei vielä syntynyt.

”Olemme teknologiayritys, jolla on suht kovat investoinnit. Tavoitteena on päästä pikkuhiljaa voitolliseksi, mahdollisesti jopa jo ensi vuonna.”

Koronachatbotti on tällä hetkellä käytössä suomenkielisenä, ja sen voi asentaa asiakasyrityksen verkkosivuille vuorokauden sisällä, usein nopeamminkin.

Valmiina ovat myös englannin- ja venäjänkieliset versiot ja luonnosversiossa ruotsinkielinen versio. Lisäksi on olemassa hollanninkielinen versio, joka käyttää Hollannin terveysviranomaisen tietoja.

WHO ohjeistaa WhatsAppissa

GetJennyn kehittämä botti ei ole ainoa koronavirukseen keskittyvä chatbot. WhatsAppin kautta on mahdollista saada viruksesta tietoa Maailman terveysjärjestön WHO:n chatbotilta englanniksi.

Suomessa terveydenhuollon yhteydenottoruuhkaa on helpotettu myös lisäämällä Omaolo.fi-palveluun koronavirustaudin oirearvio. Kysely on lääkintälaitedirektiivin mukainen lääkinnällinen laite, joka on toteutettu yhteistyössä THL:n ja Kustannus Oy Duodecimin kanssa. Omaolo.fi on kansallinen julkisen sektorin, sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, josta vastaa Suomen valtion omistama SoteDigi Oy.