Eurobestin finaaliin on tänä vuonna yltänyt viisi suomalaistyötä.

Saarioisen Kyllä klassikon tunnistaa -mainos on filmikategorian finaalissa musiikin käytöstä. Mainoksen on suunnitellut Bob the Robot ja tuottanut Cocoa. Filmin on ohjannut Juho Konstig. Mainosvideolla kolme miestä soittaa keittiövälineillä Europen tunnettua kappaletta The Final Countdownia sillä aikaa, kun ateria valmistuu mikroaaltouunissa.

Business Finlandin ja Visit Finlandin Rent a Finn -kampanja on finaalissa PR-kategoriassa matkailu- ja ravintola-alan sarjassa. Kampanjan tekemiseen ovat osallistuneet SEK, Dagmar, Cocoa ja Creuna.

PR-kategoriassa finaalipaikan sai myös Työnimi-kampanja, joka on ehdolla julkisuuden henkilöiden, vaikuttajien ja mielipidejohtajien käytöstä. Kampanjan on tehnyt Diakille TBWA\Helsinki, ja mediatoimistona oli IUM Finland.

Kolmen viime vuoden voittajille tarkoitetun Creative Effectiveness -kategorian finaaliin pääsivät Alepan Korttelitoive, joka nappasi viime vuonna Eurobestissä kuusi mitalia ja innovaatiopalkinnon sekä Grand Prix'n eli pääpalkinnon Mobile-kategoriassa, ja Helsingin Sanomien The Land of Free Press, joka sai viime vuoden kisassa hopeaa PR-kategoriassa ja tuplapronssia Media-kategoriassa.