Graafikko ja art director Päivi Häikiö oli ylituomarina viime talvena Grafian Vuoden Huipuissa. Ylituomarina hän valitsi muun muassa Vuoden Juniorina palkittavan. Gaalassa Häikiö piti kyseisen palkinnon jakohetkellä puheen, jossa hän korosti, että perinteinen yksilöpalkinnon malli pitäisi murtaa niin, että esiin nostetaan laajempi joukko lupaavia nuoria.

Häikiön puheesta syntyi Markkinointi & Mainonnassa idea. Mitä jos kokoaisimme listan alle 30-vuotiaista lahjakkuuksista? Kyselimme nimiä toimituksen omalta työryhmältä, markkinointiviestinnän toimistoilta ja tietysti myös Päivi Häikiöltä. Tuloksena on oheinen lista.

Se on lista suomalaisista luovan alan lahjakkuuksista, mutta antaa myös ideaa siitä, millaisia työtehtäviä alalla on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua.

Listatut lahjakkuudet ovat nuoria ja luovuus yhdistetään usein nuoruuteen. Päivi Häikiö painottaa oppimisen ja kokemuksen tärkeyttä.

"Iän ja luovuuden suhde on Suomessa vääristynyt, kun usein koetaan, että nuoret ovat luovia ja vanhemmat ei", Häikiö pyörittelee päätään.

Hiljattain Grafian hallitukseen valittu Häikiö muistuttaa, että suhtautuminen ikään vaihtelee kulttuureittain. Parhaimmat toimistot ymmärtävät, että paras lopputulos syntyy monipuolisuuksia yhdistelemällä. Suomesta hän nostaa hyväksi esimerkiksi Milttonin.

"Heillä on tiimeissä eri-ikäisiä ihmisiä, erilaisilla taustoilla. Silloin yhdistelmä on parhaimmillaan, ja asiakkaalle voidaan tuottaa laajempaa ymmärrystä", Häikiö sanoo.

Vaikka tehdään lahjakkuuksien listaa, Päivi Häikiö korostaa, että menestykseen ja laatuun ei riitä pelkkä lahjakkuus. Se on lähtökohta.

”Hirveän monet opettelevat asioita vain itse. Siinä jää helposti oppimatta konteksti ja osaaminen voi jäädä pinnalliseksi. Toisilta oppiminen ja toisten kanssa oppiminen on mielestäni perusta laajempaan ihmisymmärrykseen ja konseptien tajuun, jota alalla tarvitaan”, Häikiö pohtii.

Hän korostaa, että nuorena - ja vanhana toki - on tärkeää oppia myös muilta.

"Erityisesti haluan painottaa tiimityön ja jatkuvan uteliaisuuden tärkeyttä", Häikiö sanoo.

"Ylipäätänsä maineesta ja kuuluisuudesta on sellainen harha, että ne tulevat parhaille nopeasti. On vallalla ajatusmaailma siitä, että lahjakkain saa kaiken ja saa tehdä, mitä haluaa, mutta luovuus ei ole yksilösuoritus", hän muistuttaa.

Esimerkkinä yhdessä tekemisestä listalle onkin nostettu luoviin videotuotantoihin erikoistunut Veli Creative. Ylipäätänsä, samanhenkisten tekijöiden löytäminen on tärkeää.

Häikiö laajentaa kollektiivisen ajattelun laajempaan mittakaavaan.

"On hyvä muistaa, että suurin osa sellaisista, jotka ovat saaneet aikaan suuria asioita maailmalla, eivät ole saaneet niitä aikaan yksin."

30 alle 30-vuotiasta:

1. Matilda Diletta, 25, graafinen suunnittelija ja AD, 358

Luo visuaalisia maailmoja, joissa jännitettä ja tarkasti estetisoitua draamaa. Ollut myös mukana perustamassa UU Marketia.

"Inspiroidun ennen kaikkea ihmisistä, erityisesti poikaystävästäni Rolf Ekrothista, ystävästäni Tino Nymanista ja äidistäni. Lahjakkaiden ihmisten innostus tarttuu.

Projekti, josta olen eniten ylpeä on UU Market, jossa olen ollut pari vuotta mukana. Siinä olen päässyt toteuttamaan taiteellista johtamista, graafikon töitä ja kasaamaan tiimiä. Se on ollut raastavakin projekti, mutta olen saanut tehdä monialaisesti töitä. Lopputulos on ollut mielestäni onnistunut ja UU Market on saanut myös kiitosta.

Unelmaprojektiani teen parasta aikaa, kun teen graafista suunnittelua Rolf Ekrothin muotimerkille. Unelmaduunini on muotimerkille suunnittelu ja sitä ei kuitenkaan Suomessa ole mahdollisuus tehdä paljon.”

2. Lotta Maija Paananen, 26, kuvittaja ja visuaalinen suunnittelija

Paananen on on luonut omintakeisen värikkään kuvitustyylin. Hänen kukka- ja hedelmäkuosejaan on nähty sekä muotimerkin bikineissä että ekologisesti valmistetuissa seinävaatteissa. Vaikuttaa myös brändiuudistuksestaan kiitosta saaneen huonekaluvalmistaja Hakolan graafikkona.

3. Lars Högström, 26, opiskelija, Aalto-yliopisto

Aallon Visual Communication Design -ohjelmassa vielä opiskeleva Högström taitaa typografian ja pinnan visuaalisesti. Hän tuo työhönsä poikkeuksellisella tavalla omaa ajatteluaan.

4. Jenni Pasanen, motion graphics, animoija, Werklig

Pasanen työskentelee animoijana Werklig. Hänellä on silmää graafiselle kokonaisuudelle, ja särmä ote animointiin. Esimerkki työstä, jonka olet jo nähnyt: taidemuseo Amos Rexin logon animointi on Pasasen käsialaa.

5. Ville Niemi, 28, koodaaja ja taiteilija

Viiksimaisteri-nimellä tunnettu Niemi on visuaaliseen työhön erikoistunut suunnittelija ja koodaaja, joka liikkuu sulavasti kaupallisuuden ja taiteen rajan yli ja takaisin. Aallon New Media -ohjelmasta maisteriksi vuonna 2018 valmistunut Niemi asuu ja työskentelee Ruotsissa, tekee vaikutuksen myös Suomessa.

6. Aliina Kauranne, graafinen suunnittelija, kuvittaja

Aliina Kauranne on ottanut töissään kantaa kiinnostavalla luovan alan paineisiin, ahdistukseen ja naiskuvaan. Hänet on palkittu edellä mainittuja aiheita käsittelevästä työstään muun muassa Vuoden Huipuissa.

7. Matilda Kivelä, 27, kirjoittaja ja konseptisuunnittelija

Kivelä liikkuu luontevan intellektuellisti konseptisuunnittelusta ja erilaisiin kirjoitustyyleihin, jotka taitaa suomeksi ja englanniksi yhtä vahvasti.

8. Cledos, 20, artisti

Artisti ja levy-yhtiö PME:n helmi on oikeastaan hyvin vähän tekemisissä markkinointialan kanssa. Ja silti Vladislav Heponen eli Cledos on vaikutusvaltaisimpia luovan talouden nuoria Suomessa. Mies itse on puhdasta luovaa energiaa ja esimerkiksi Marimekko saa kiittää Unikko-kuosin uudesta tulemisesta myös Cledos-johtoista Töis-ryhmää.

9. Kalle Silvola, designer, Adventure Club

Moneen kertaan muun muassa Vuoden Huipuissa palkittu muotoilija. Mukana töissä, jotka venyttävät markkinoinnin rajoja hyvällä tavalla. Ei kysy, mitä muotoilu voi antaa markkinoinnille, vaan mitä muotoilu ja markkinointi yhdessä voivat antaa maailmalle.

10. Venla Vaattovaara, 24, kuvittaja ja opiskelija

Manifestoinut kerran päivässä piirtämistä, ja demonstroi omaa osaamistaan hauskasti ja vakuuttavasti: julkaisemalla joka päivä kuvituksen naisesta Instagramin Muijavaara-tilillä yli 10 000 seuraajalleen.

11. Aino Soukko, 26, Digital Creative, Bob the Robot

Noussut Bob the Robotin sisäisessä rankingissä tasaisesti vuosi vuodelta ja kuuluu Bobin uuden sukupolven airueisiin. Ollut kahdesti edustamassa Suomea Young Lionsissa. Nimi muistiin, jos ei ole jo.

12. Oona Räyhäntausta, 26, graafinen muotoilija, opiskelija, Aalto-yliopisto

Visual Communication Design -ohjelmassa opiskelevan Räyhäntaustan graafisessa työssä näkyy sielukkaan pohdiskeleva kädenjälki yhdistettynä konseptuaaliseen neofuturismiin. Tehnyt visuaalisia animaatioita myös Yle Kioskille.

13. Laura Helminen, 29, AD, Mirum

Helminen ammentaa raikkaasti värikylläisestä ja iloisesta muotoilufilosofiasta, mutta taipuu hyvällä asenteella myös tarkkaan luovaan työhön isoille asiakkaille.

14. Staffan Sundström, 29, visuaalinen suunnittelija ja valokuvaaja

Lahjakkaan Sundströmin urapolku osoittaa, että Suomesta pääsee mihin tahansa. Hän siirtyi Suomesta ensin Tukholmaan Note Design Studioon ja sieltä arvostetun Kinfolkin AD:ksi.

15. Aleksi Erma, 28, creative, TBWA\Helsinki

Erma uudistaa perinteistä copywriterin roolia. Useasti palkittu nouseva kyky, joka on voittanut jo kansainvälisestikin muun muassa Cannes Lionsin pronssia vuonna 2018 Fazer Sirkkaleivällä.

”Suunnittelijan työssä on samaa nyt kuin vanhassa maailmassa, mutta pyrin viemään arvopohjaisen tekemisen osalta omaa työtäni eteenpäin. On hienoa, kun se nostaa päätään.

En poissulje kansainvälistä uraa maailmalla, mutta nykyään Suomestakin voi tehdä hienoja juttuja. Suomalaisille on tullut menestystä kansainvälisissä kilpailuissa. Työpaikka ulkomailla ei enää ole ehto sille, että saa nimeä maailmalla.

Ideoinnissa minulle tärkeintä maailman ja median seuraaminen. Omasta päästä ei voi tehdä mitään, pitää seurata aikaa ja yhdistää asioita yllättävällä tavalla. Sitähän ideoiden keksiminen on: asioiden yhdistämistä.

Työ, josta olen ylpeä on Cannesissakin palkittu Fazer Sirkkaleipä. Se oli oikea toimenpide oikeaan aikaan eli hyvään aikaan mukana hyönteisruokabuumin alussa. Työ edustaa myös omia arvojani. Hienointa on, että yrityksen arvot kohtaavat omat arvoni. Silloin syntyy hienoja asioita, kun yritys haluaa rohkeasti edistää arvojensa leviämistä.”

16. Janni Widerholm, 26, Creative/Content Strategist, TBWA\Chiat\Day

Nousi neljässä vuodessa TBWA\Helsingissä harjoittelijasta osakkaaksi. Palkintokaapissa Young Lionseja, Leijona-shortteja, Effieitä ja GrandOne-voittoja. Vanity Fair palkitsi hänet vuonna 2019 Changing Your Mind -palkinnolla. Työskentelee nykyään TBWA\Chiat\Day:ssä Los Angelesissa Senior Digital Content Strategistina.

17. Veera Kortelainen, 24, graafikko ja typografi, Ellun Kanat

Lahjakas Kortelainen on harvinaisen taitava typografi ja työskentelee harvinaista kyllä, viestintätoimistossa. Tekee hyvää jälkeä Ellun Kanoissa, joka julkaisee kaiken muun lisäksi omia kirjojaan ja ylipäänsä muuttaa käsitystä siitä, mitä viestintätoimisto tekee.

18. Salla Erkkilä, 29, strategi ja Head of Influencer Marketing, Dagmar

Erkkilä aloitti blogin blogien etiikasta jo vuonna 2014, kun aiheesta ei juurikaan Suomessa puhuttu. Nyt aiheesta ei olla hiljaa ja Erkkilä hyödyntää osaamistaan Dagmarin strategina. Vaikuttajamarkkinoinnin ykköskehittäjiä toimistopuolella.

"Perustin vuonna 2014 Blogietiikka-sivuston, se on nykyisin foorumi, jonne voin kirjoittaa aiheesta, jos LinkedIn-postaus ei riitä. Muuten sama palo vaikuttajamarkkinoinnin etikkaan näkyy nykyään jokapäiväisessä työssäni.

Inspiroidun työssäni siitä, että kaikki on mahdollista. Toisaalta innostun myös ihan perusduunista, kuten strategian kirjoittamisesta. Usein tekemistä ei rajoita mikään, kun mainostajalla riittää rohkeus. Olen ylpeä esimerkiksi HurHurin ja kumppaneiden kanssa Liikenneturvalle tehdystä pyöräilykypärävideosta, joka on kerännyt YouTubessa lähes miljoonaa katsojaa.

En ajattele, mikä on vaikuttajien seuraava tärkeä kanava. Vaikuttajat menevät sinne, missä seuraajat ovat ovat. Haluaisin nähdä enemmän kohtaamisia fyysisessä maailmassa. Esimerkiksi Roni Backin järjestäessä synttärit Itiksessä, ihmiset jonottivat sinne. Enemmän sellaista."

19. Mira Sallanko, 27, Project Manager, TBWA\Helsinki

TBWA\Helsinki on viime vuosina voittanut paljon niin Suomessa kuin maailmallakin. TBWA\Helsingin johto kehottaa listan luonutta ryhmää huomaamaan, että töitä yhdistää esimerkiksi se, että nimi Mira Sallanko löytyy suurimman osan tekijälistalta.

20. Eeva Aaltonen, 28, viestintäkonsultti, Miltton

Luova projektijohtaja. Aaltonen personoi nykyajan markkinointiviestinnän ammattilaista, joka loistaa myös somekonsulttina. Monipuolisuus on kultaa aikana, jolloin kehityksen vauhti vain kiihtyy: erittäin haluttu tekijä monenlaisiin projekteihin.

21. Hanna Lemmetti, 27, strategi, Miltton Creative

Hyvä esimerkki nuorille ja yrityksille. Noussut Miltton Creativella harjoittelista avainammattilaiseksi muutamassa vuodessa. Suomen eturivin strategisosaajia vaikuttajapuolella. Osaaminen lisännyt kansainvälistä vastuuta muun muassa Finnairin Aasia-strategian luomisessa.

22. Sylvia Sene, 28, Community & PR Specialist, Marimekko

Sene tehnyt monipuolisesti markkinointiviestinnän töitä lifetystylen ja muodin puolella jo toimiessaan kestäviin ja ekologisiin arvoihin panostavalla PR-toimisto Sugar Helsingillä tai Harju8:ssa tai perustamassaan Helsinki Perfume Societyssä. Hän aloitti tänä syksynä Marimekon brändimarkkinoinnissa, jossa edustaa perinteisessä yrityksessä kasvavaa uuden sukupolven viestintäjoukkoa.

23. Roope Sandberg, 25, AD, Miltton Creative

Ajan henkeä: ollut oman työn ohella perustamssa e-sports-järjestöä Suomeen ja yhdistelee nykyään sen puolen osaamista työhönsä. Tehnyt nuoresta iästään huolimatta alan töitä jo kymmenisen vuotta. Kokemus näkyy kypsyytenä, nuoruus kunnianhimona.

24. Roosa Murto, 28, Graduate, Nordea

Luovan talouden renesanssinainen. Vaikuttanut toimittajana, Helsinki Design Weekissä ja sittemmin opiskellut Kööpenhaminan teknillisessä yliopistossa, asiasanoja: data, digitaalinen innovaatio ja "enterprise architecture in the banking industry". Työskentelee nykyisin Nordealla huippulahjakkuuksien Graduate-ohjelmassa.

25. Paavo Huhtala, 23, koodari, Reaktor

Software developer, joka on todella nuorena hypännyt altaan syvään päähän ja on vetänyt muun muassa ohjelmointikieli Rustin koulutusta reaktorilaisille. Mukana yhtiön suurimmissa projekteissa.

26. Malin Gustafsson, 19, valokuvaaja

Värien käytön mestari, joka liikkuu aikalaistensa tapaan sulavasti taiteen, journalismin ja kaupallisen sisällön välillä.

27. Toni Salminen, 24, AD, Ivalo Creative Agency

Huippulahjakas AD, jonka ura on vahvassa nousussa Suomessa. Voitti vielä Hasan & Partnersilla ollessan yhdessä Katariina Harteelan kanssa Cannesissa Young Lions -hopeaa keväällä 2019. Siirtyi hiljattain Ivaloon art directoriksi. Seuraamme.

28. Veli Creative, kollektiivi, videotuotanto ja FX

Matti ja Juho Vesalaisen perustama Veli Creative mykisti laadullaan jo heti alkuvaiheissa, myös Joni Lindroos ja Jenni Salonen ovat olleet tärkeitä tekijöitä pitkään firmassa. Veli on kasvanut ug-piireistä vastuulliseksi toimijaksi, joka ei pelkää olla tinkimättä luovasta näkemyksestä. Tekemistä leimaa myös aito mielenkiinto liikkuvan kuvan ja esteettisten kompositioiden tekemiseen sekä hyvä tiimihenki.

"Meillä on käynyt hyvä tuuri jo silloin, kun perustimme veljeni Juhon kanssa Velin nelisen vuotta sitten ja kun Jenni ja Joni liittyivät mukaan. Aina, kun on tullut lisää ihmisiä, on ollut yhteistä hyvä fiilis.

Mainostöiden lisäksi käytämme aika paljon aikaa ja resursseja Things-lyhytfilmeihimme, joita teemme yhdessä. Teimme juuri mainoksen Sisu-pastilleille. Toimisto oli nähnyt Nightmare-nimisen lyhärimme ja brief oli tehdä jotain samanhenkistä Sisulle. Se on inspiroivaa.

Viiden vuoden päästä Veli Creative on varmaan aika samankokoinen kuin nyt, mutta toivottavasti meillä on enemmän kansainvälisiä projekteja."

29. Tuike Rantanen, 22, palvelumuotoilu, opiskelija, Aalto-yliopisto

Uuden sukupolven muotoilija, joka taitaa tilallisuuden ja graafisen muotoilun. Rantanen on profiloitunut myös uusimman kiinnostuksenkohteensa eli palvelumuotoilun puolella.

30. Tiina Eronen, 24, valokuvaaja

Lupaava Tiina Eronen on kuvannut tähän juttuun neljä aikalaistaan ja kaltaistaan nousevaa kykyä. Voisimme kehua Tiinan mielikuvitusta, luovuutta ja teknistä taitoa, mutta sanomme vain: katso kuvat!