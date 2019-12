Pågån toimitusjohtaja Miikka Valtonen kertoo: "Tässä kuva Kulttuuritalolta, jossa permannon tuolikatsomo purettiin pois ja heidän oman lavan päälle rakennettiin kokonaan iso näyttävä custom-lava Evento Awards -palkintogaalaa varten. Me vastasimme idean toteutuksesta sekä kalustuksen, että lavakokonaisuuden osalta."

Yhdistymisen jälkeen Pågå tulee olemaan Suomen suurin kalustevuokrausta, esiintymislavoja ja erikoisrakenteita tarjoava yritys niin projektien määrällä kuin liikevaihdolla mitattuna.

”Olemme jatkossa tapahtumatoteutuspuolen varmasti suurin ja toivottavasti myös laadukkain toimija”, Pågån toimitusjohtaja Miikka Valtonen kertoo.

Pågån asiakkaita ovat Suomen suurimmat tapahtumatoimistot, Slushin ja Nordic Business Forumin kaltaiset yleisötapahtumat sekä erilaiset festivaalit ja tapahtumatilat.

Hiili on toteuttanut messuosastoja ja erikoisratkaisuja tapahtuma- ja markkinointitoimistoille sekä erikoisrakenteita ja lavasteita muun muassa Merikeskus Vellamoon, Helsingin kaupunginmuseoon, Voice of Finlandiin ja SuomiLOVEen. Niissä näkyvät globaalit trendit, toteaa Hiilen Janne Räsänen.

”Tv-ohjelmista tulee yhä enemmän yleisötapahtumia, joihin mennään kuin teatteriin tai konserttiin. Festivaaleilla taas korostuu kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys.”

”E-sport-tapahtumissa lavasteet ovat todella näyttäviä. Maailmalla visuaalisuuden ja kokonaiselämyksen merkityksen korostuminen on megatrendi, joka näkyy jo nyt meidän markkinoilla”, Räsänen kertoo tiedotteessa.

Tapahtumien merkitys kasvaa

Tapahtumien merkitys yritysten markkinoinnissa ja viestinnässä on kasvanut viime vuosina. Toimistokentälle on tullut lisää tapahtumatoimistoja ja vanhempien koko on kasvanut.

”Budjetit ovat kasvaneet ja toiminta on selkeästi ammattimaistunut meidän asiakkaidemme kohdalla eli tapahtumamarkkinointitoimistoissa sekä myös toteutuspuolella. Olemme päässeet tekemään isompia, parempia ja ammattimaisempia projekteja”, Pågån Miikka Valtonen kertoo M&M:lle.

Reilut 10 vuotta sitten tapahtumatoimisto Louder Finlandissa tapahtumatuottajana toiminut Pågån myyntijohtaja Mikko Lahdensalo arvioi, että Tapauksen kaltaiset tapahtumamarkkinointitoimistot ovat raivanneet viime vuosina tiensä muiden markkinointitoimistojen rinnalle. Tämä kuvaa alan kasvua.

”Vielä viisi tai kymmenen vuotta sitten ei voinut puhua samassa lauseessa Suomen suurimmasta mainostoimistosta ja Tapauksesta. Nyt pystyy. Ne tekevät yhdessä toinen toistaan hienompia projekteja, joiden rinnalla toiset kalpenevat”, Lahdensalo arvioi M&M:lle.

Hyvin suunniteltu tapahtuma lähtee järjestäjän määrittelemistä, brändille istuvista sisällöistä. Myös muiden elementtien tulee olla korkeatasoisia, jotta tapahtuma palvelee tarkoitustaan ja auttaa järjestäjää oman brändinsä rakentamisessa.

”Tapahtumamarkkinoinnista ja kohtaamismarkkinoinnista on tullut varteenotettava markkinointikanava. Meiltä halutaan nyt viimeisen päälle laatua”.

”Suunnitelmat ovat monesti huippuluokan muotoilijoiden ja suunnittelijoiden tekemiä, ihan samalla tavoin kuin mainostoimistopuolella suunnittelusta vastaavat huippuluokan copywriterit ja AD:t”, hän kuvaa.

Kansainvälisiä avauksia

Pågå ja HIILI työllistävät vakituisesti noin 30 ihmistä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on yli viisi miljoonaa euroa.

Yhdistymisellä tavoitellaan paitsi nykyisten asiakkaiden kokonaisvaltaisempaa palvelua niin myös parinkymmenen prosentin kasvua liikevaihtoon ja lisää kansainvälisiä projekteja.

Yritys tavoittelee toimitusjohtaja Miikka Valtosen mukaan vuodelle 2020 reilun kuuden miljoonan euron liikevaihtoa. Liikevoittotavoitteeksi on asetettu 15 prosenttia liikevaihdosta.

”Olemme tehneet jo nyt pistokeikkoja Aasiaan ja Keski-Eurooppaan. Kun Suomessa alkaa tulla rajat vastaan niin seuraavaksi lähdetään sitten maailmalle”, Valtonen kertoo.

Yhdistyminen hoidetaan ilman henkilöstövaihdoksia tai toimenkuvien merkittäviä muutoksia. Virallisesti yhdistyminen tapahtuu 1.3.2020, mutta toimintojen yhdistäminen aloitetaan välittömästi.