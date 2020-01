Lukuaika noin 1 min

Horecavan innovaatiopalkinto myönnetään kerran vuodessa merkittäville ruokainnovaatioille. Vuonna 2020 neljään eri kategoriaan ilmoittautui yli 170 ehdokasta, joista suurin osa oli ruoka- ja juomakategoriassa.

Suomalaisen Gold&Green Foodsin Nyhtökaura palkittiin ruoka- ja juomakategorian Innovation Award -tunnustuksella, jonka lisäksi tuote valittiin kaikkien kategorioiden innovatiivisimmaksi tuotteeksi.

Innovaatiokilpailun tuomariston mukaan Nyhtökaura on erinomainen esimerkki vastuullisen ruoan trendistä, jossa kestävän kehityksen periaatteet ovat avainasemassa.

”Ylivoimaisella teknologisella innovaatiollaan Nyhtökaura muuttaa koko alaa”, tuomaristo perustelee Nyhtökauran palkitsemista.

Nyhtökaura on kasvipohjainen tuote, joka on valmistettu kaurasta, härkäpavusta ja herneestä. Innovaatio on Gold&Green-tiimin oma ja teollisoikeuksin suojattu.

Paulig osti enemmistön Gold & Green Foodsista vuonna 2016.

Innovaatiopalkinnon saaminen ja valinta koko Horecava 2020 -tapahtuman voittajatuotteeksi ovat kiistattomia todisteita menestyksekkäästä tuoteinnovaatiosta, arvioi Paulig Beneluxin maajohtaja Arthur Ham.

”Aiemmin tänä vuonna Hollannissa Nyhtökaura valittiin myös Vuoden tuotteeksi lihankorvikkeiden kategoriassa”, Ham kommentoi tiedotteessa.

Gold&Green Foods on Maija Itkosen, Reetta Kivelän ja Zhongqing Jiangin vuonna 2015 perustama yhtiö, jonka tunnetuin innovaatio Nyhtökaura on saanut kansainvälistä huomiota.

Yhtiö on tehnyt muun muassa yhteistyötä pikaruokaravintolaketju Taco Bellin kanssa Britanniassa ja Espanjassa.