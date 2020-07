Lukuaika noin 2 min

Facebook harkitsee poliittisen mainonnan kieltämistä alustoillaan kokonaan Yhdysvaltain presidentinvaalien alla, kirjoittaa Bloomberg.

Kyseessä olisi iso muutos, sillä aiemmin yhtiö on ottanut poliittiseen puheeseen erittäin vapaamielisen kannan perustellen sitä sananvapaudella. Toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on saanut runsaasti kritiikkiä valitsemansa linjan johdosta, sillä toiminnallaan hän on sallinut myös vihapuheen ja valeuutisten levittämisen Facebookissa.

Poliittista mainontaa on rajoitettu vaalien yhteydessä aiemmin muualla maailmassa, mutta ei Yhdysvalloissa. Monet ovatkin epäilleet tarkasti kohdennettujen somemainosten siivittäneen Donald Trumpin voittoon vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Vaikka Facebook ei ole tehnyt päätöstä mainoskiellosta, on asia herättänyt jo nyt runsaasti närkästystä. Yhtiön entisen turvallisuusjohtajan Alex Stamosin mukaan somemainonnan kieltäminen vaalien alla hyödyttää sellaisia tahoja, joilla on rahaa, statusta ja kyky saada mediahuomiota. Näin ollen kielto hyödyttäisi ennen kaikkea istuvaa presidentti Trumpia.

Demokraatit ovat myös ilmaisseet tyytymättömyytensä suunnitelmiin. Poliittisen mainonnan kielto ei nimittäin estäisi esimerkiksi Trumpia levittämästä perättömiä väitteitä oman tilinsä kautta. Trump on muun muassa kehottanut ihmisiä välttämään postiäänestystä, sillä hän ei pidä sitä luotettavana.

Toukokuussa Twitter reagoi postiäänestystä koskeviin väitteisiin leimaamalla Trumpin julkaisut harhaanjohtaviksi.

Bloombergin mukaan myös ihmisoikeusjärjestöjen edustajat ovat ottaneet idean penseästi vastaan. Facebookia on kritisoitu muun muassa siitä, ettei poliittisen mainonnan täyskielto pureutuisi alustan todellisiin ongelmiin, joita ovat vihapuhe ja valheet.

Väliaikaisesta poliittisten mainosten kiellosta ei ole tehty vielä päätöstä. Rahallisesti kielto ei tulisi tekemään Facebookille paljoa hallaa, sillä poliittinen mainonta on vain pieni osa yhtiön tulovirrasta.