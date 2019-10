Lukuaika noin 1 min

Aikakausmedian ja Markkinointi & Mainonnan Kuukauden aikkarimainos -kilpailussa valitaan tällä kertaa syyskuun paras aikakauslehtimainos. Voit valita suosikkisi ennakkoon karsittujen finalistien joukosta.

Viiden kärjessä ovat tällä kertaa Sanoman #Readhour (julkaistu Meidän perhe -lehdessä), Kouvolan lakritsin Tällaista lakritsin kuuluukin olla (Apu), Lidlin Suosikkini (Anna, Apu, Me Naiset, Seura), Aurinkomatkojen Maailma on sun (Meidän perhe, Vauva) sekä Sanoman ja Me Naisien Moninainen (Kodin Kuvalehti, Me Naiset).

Kuukauden aikkarimainos -kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin hyvää aikakauslehtimainontaa ja inspiroida sen tekijöitä. Kilpailun parhaat mainokset kootaan vuosittain Vuoden aikkarimainokset –julkaisuun. Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2008.