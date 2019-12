Lukuaika noin 2 min

Pohjoismaiden suurin tapahtumamarkkinointitoimisto Tapaus on nimittänyt luovaksi johtajaksi (CCO) Lauri Vassisen, joka aloittaa tehtävässään tammikuussa 2020. Laurilla on 20 vuoden kokemus mainostoimistoalalta ja luovasta suunnittelusta muun muassa Nord DDB:n toimitusjohtajana ja luovana johtajana sekä AD:na, kuvittajana, graafisena suunnittelijana ja animoijana.

”Asiakkaamme tarvitsevat jatkuvasti entistä luovempia tapahtumamarkkinointikokonaisuuksia. En tiedä Lauria parempaa ammattilaista vastaamaan tähän asiakkaittemme tarpeeseen ja viemään suunnitteluosaamistamme seuraavalle tasolle”, toteaa Tapauksen toimitusjohtaja Timo Aalto tiedotteessa.

Tapauksen suunnitteluosasto on kasvanut seitsemässä vuodessa nollasta 16 osaajaan. Lauri tulee Tapauksessa kehittämään erityisesti luovan suunnittelutiimin työskentelyä ja suunnittelukulttuuria sekä sen yhteensovittamista vahvaan projektinhallintaan ja ammattimaiseen tuotantoon.

"Arvostan Timon ja tapauslaisten energiaa ja intohimoa työn laatuun. Päällimmäinen syyni valita Tapaus oli kuitenkin se, että arvostan yrityksen arvoja ja lämmintä, inhimillistä meininkiä. Luovuudessa menestyminen vaatii oikeat kehykset. Se, että on tilaa olla oma itsensä ja voi turvallisesti ilmaista itseään suunnittelupöydän ääressä, on luovan työn ehdoton edellytys. Tavoitteeni on kaikin keinoin olla mahdollistamassa ihmisille ympäristöä, jossa he tekevät uransa parhaat, isoimmat ja kunnianhimoisimmat duuninsa – ja luovat samalla asiakkaillemme edelläkävijyyttä”, kertoo Lauri Vassinen tiedotteessa.

Lauri ja Timo ovat kummatkin pitkän linjan skeittareita ja jakavat yhteisen intohimon lajiin.

He ovat toteuttaneet pro bono -yhteistyönä vuonna 2016 Tony Hawkin ja Nordic Business Forumin kanssa Business Sk8 for Good -hyväntekeväisyystapahtuman. Nyt käynnissä on Chasing the Spot -hanke, joka luo tietä Suomen ensimmäiselle rullalautailun maajoukkueelle Tokion 2020 olympialaisiin kaupallisten yhteistyökumppaneiden sponsoroimana.