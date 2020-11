Lukuaika noin 5 min

Sitran viime vuonna tekemän Resurssiviisas kansalainen -kyselytutkimuksen mukaan jo kolme miljoonaa suomalaista kokee kestävien elämäntapojen noudattamisen tärkeäksi.

Yritysvastuu on nopeasti kietoutumassa osaksi kaikkea liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tämän seurauksena yritysten paine tuottaa, myydä ja markkinoida kestäviä tuotteita ja palveluita on valtavassa murroksessa. Asia käy ilmi vastuullisuusmuotoilutoimisto Infinen aiemmin tänä vuonna toteuttaman päättäjäkyselytutkimuksesta.

Koko kansan tavoittavia ja vaikuttavia vastuullisuusratkaisuja ei kuitenkaan ole vielä nähty. Infinen tavoitteena on muuttaa tilanne.

”Uskomme kuluttajakäyttäytymisen muuttuvan radikaalisti, kun ihmisille annetaan vaikuttamisen välineet. Haluamme kirittää kestävän tuote- ja palvelumarkkinan syntymistä markkinatalouden keinoin. Muutos tapahtuu helpottamalla kuluttajien kestävien ostopäätösten tekemistä”, Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko kertoo.

Koronapandemia on näyttänyt, että nopeatkin muutokset ovat mahdollisia. Infine kysyi 1 000 suomalaiselta näiden kuluttajakäyttäytymisestä keväällä 2020: kyselytutkimus osoitti, että kansa on herännyt ajattelemaan ostopäätöksiään erityisesti ilmastonmuutoksen osalta.

Kuluttajista 57 prosenttia aikoo pitkällä aikavälillä muuttaa ja vähentää varmasti tai mahdollisesti kulutustaan hillitäkseen ennakoivasti ilmastokriisiä.

Erica Chenowethin ja Maria J. Stephanin Why Civil Resistance works -kirjan (2012) mukaan jokainen liike, jonka taakse on saatu 3,5 prosenttia väestöstä, on saanut aikaan yhteiskunnallisen muutoksen.

Infinen tavoitteena on saada 3,5 prosenttia kansasta eli 192 500 suomalaista tekemään vastuullisen ostamisen lupaus vuoden 2021 loppuun mennessä.

Uusi sivusto avautuu lanseerauskampanjan vauhdittamana

Minä lupaan ostaa vastuullisesti -kampanja herättelee ihmisiä tarkastelemaan suhdettaan kuluttamiseen ja kannustaa tekemään henkilökohtaisen kestävämmän kuluttamisen lupauksen.

Lupauksen voi tehdä allekirjoittamalla lomakkeen maanantaina 23. marraskuuta avautuvalla Ostavastuullisesti.fi-sivustolla.

Etulinjassa kestävän kuluttamisen lupauksensa antavat tunnetut vaikuttajat, jotka kertovat suhteestaan vastuullisuuteen sekä kirittävät lupaustavoitteen saavuttamista omilla personoiduilla lupauksillaan.

Kampanjaan on haastettu mukaan muun muassa julkisuudenhenkilöitä, professoreita, muusikoita, somevaikuttajia ja toimitusjohtajia. Mukana on yli 40 somevaikuttajaa, joiden kautta tavoitetaan lähes 700 000 suomalaista.

Lisäksi 41 radiokanavaa on lähtenyt mukaan yhteiskunnallisen tietoiskun kautta. Kampanja näkyy somessa yli 40 suomalaisen vaikuttajan kautta tavoittaen yli 700 000 henkilöä.

Suomalaisia lupauksia ovat kirittämässä julkisuuden henkilöt ja vaikuttajat, jotka tekevät oman lupauksensa lisäksi tempauslupauksen, kun 192 500 lupausta on tullut täyteen. Julkisuudenhenkilöistä kampanjassa ovat mukana muun muassa lauluntekijä ja muusikko Anssi Kela, rap-artisti Paleface sekä sarjayrittäjä, neuvonantaja ja startupsijoittaja Tiina Zilliacus.

”Kampanjan kasvot valikoituivat aluksi start-up -henkisesti infineläisten lähipiiristä. Henkilökohtainen lupaus on kuitenkin herättänyt paljon innostusta, joten puskaradion kautta on tullut myös aivan uusia lupaajia, kuten professoreita, toimitusjohtajia, asiakkaita ja mediapersoonia.”

”Lupaus-kampanja on alkanut elämään omaa elämäänsä ihmisten keskuudessa”, Infinen neuvonantaja Heini Hirvonen kertoo M&M:lle.

Kampanjan mediabudjetti on 15 000 euroa ja tuotannon 10 000 euroa. Ostavastuullisesti.fi:n yhteiskunnallisina kumppaneina toimivat Sitra, UN Global Compact, Keskuskauppakamari, Finix ja Perho Liiketalousopisto.

Ostavastuullisesti.fi sivusto ei ole itsessään verkkokauppa, vaan jokaisella tuotesivulla on linkki, josta pääsee yrityksen valitsemaan ostopaikkaan tai löytää tiedon jälleenmyyjistä.

Tuotekategorioita on lanseerausvaiheessa viisi ja ne liittyvät kuluttajien päivittäisiin valintoihin, kuten ruokaan, asumiseen ja liikkumiseen.

”Jatkuvasti kasvava osa kansasta tavoittelee kestävää kulutusta. Usein esteenä on se, että on vaikeaa löytää luotettavaa vastuullisuustietoa tai tieto on hajallaan.”

”Kuluttamista ei voi myöskään eriyttää tuotannosta. Siksi yhdistämme palvelussamme tuotteet ja tiedon yhdeksi kokonaisuudeksi”, Tiina Saukko kuvailee tiedotteessa.

”Vastuullisuustarkastelu lähtee ihmisen tarpeesta”

Sivustolle pääsevät tuotteet valitaan vastuullisuuden ja kestävyyden asiantuntijoista koostuvan Vastuullisuuspaneelin tekemän kuratoinnin perusteella.

Kuratoinnissa arvioidaan, onko jokin tuote kestävämpi valinta suhteessa verrokkituotteisiin ja edistääkö se kestävää elämäntapaa. Kuratointi perustuu tuotteista tai palveluista annettuihin julkisiin tietoihin ja se tehdään aina vuodeksi kerrallaan. Vastuullisuuspaneeliin kuuluu viisi jäsentä.

Ostavastuullisesti.fi -sivustolla käydessään kuluttaja voi luottaa siihen, että siellä esitellyt tuotteet ja palvelut edistävät kestävää elämäntapaa.

Vastuullisuuspaneelin kuratoinnissa huomioidaan muun muassa ilmastonmuutoksen torjuminen, ympäristöjalanjäljen vähentäminen, työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen, ihmisoikeuksien toteutuminen ja hyvän liiketoimintaetiikan noudattaminen.

”Arvioimme kestävyyden kannalta tärkeitä asioita, mutta sen sijaan, että katsoisimme täyttääkö tuote tietyt tarkat numeeriset arvot, arvioimme tuotteen tai palvelun suhteellista vastuullisuutta. Kysymme, onko tuote vastuullisempi kuin sen verrokit”, kertoo Vastuullisuuspaneelin puheenjohtaja, professori Minna Halme.

”Vastuullisuustarkastelu lähtee siis ihmisen tarpeesta. Tällaista arviointitapaa voidaan pitää vastuullisuuden kentällä uutena tapana lähestyä asiaa. Sen ansiosta voimme nopeammin helpottaa ihmisten siirtymistä vastuullisempiin valintoihin. Kuratointiprosessin ansiosta kuluttajan ei tarvitse itse olla vastuullisuuden asiantuntija”, Halme jatkaa.

Infinen ydinpalvelu ostavastuullisesti.fi -sivusto aukeaa 23.11.2020. Kaksi vuotta toiminut Infine kaksinkertaisti liikevaihtonsa 265 000 euroon viime tilikaudella.

Vuonna 2020 Infine keräsi 175 000 euroa enkelisijoitusten ja Business Finland -rahoituksen kautta Ostavastuullisesti.fi -palvelun rakentamiseen.