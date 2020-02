Lukuaika noin 3 min

Sanomalehtimedian käyttöä ja arvostusta peräänkuuluttavassa Koitos-hackathonissa työstetään mainosta suomalaisen mielenterveystyön keskeisistä toimijoista koostuvan Mielenterveyspoolin kampanjaan. Aiheena on mielenterveyden edistäminen työelämässä.

Kisaajat ovat eilen torstaina aloittaneet design thinking -prosessilla työstämään Mielenterveyspoolin briiffiä.

Ajatuksena on vedota yritysjohtajiin sekä esihenkilöihin, jotta työpaikoille saataisiin jalkautettua mielenterveyttä edistäviä käytäntöjä.

Hackathonina järjestettävä kilpailu haastaa alan perinteisiä suunnittelun tapoja ja soveltaa niitä sanomalehtimainonnan kontekstissa.

Kilpailun päätuomari on Hasan & Partnersin Anu Niemonen.

Muina tuomareina ja kisatiimien sparrareina toimivat uutis- ja featuremedioiden portfoliokehityksestä ja markkinoinnista Sanomalla vastaava johtaja Veera Siivonen, Vepsäläisen toimitusjohtaja Jussi Lindholm, Pauligin globaaleista brändeistä ja portfoliosta vastaava johtaja Tomi Wirtanen sekä design lead & co-founder Mika Matikainen.

Opit jakoon

Monia mainoskilpailuita uransa aikana tuomaroinut Anu Niemonen kertoo kisaajien lähteneen ideoimaan todella rohkeasti ja reippaasti.

”On vaikuttavaa nähdä, miten toisilleen tuntemattomat alan ammattilaiset käärivät hihansa ja alkavat toimeen.”

”Koitoksessa on monia uudenlaisia tapoja tehdä asioita, ja yksi niistä on se, että kisaajat sparraavat tuomareiden kanssa. Tässä muodostuu kaikille mukana oleville jännittävä ja erilainen symbioosi”, Niemonen kertoo tiedotteessa.

Mielenterveyspoolille hackathon on täysin uudenlainen työskentelytapa.

“Olemme mielellämme mukana etsimässä uudenlaisia tapoja tehdä vaikuttavaa mielenterveysviestintää”, Mielenterveyspoolin viestinnän asiantuntija Kalle Erkkilä sanoo.

Avidly Agencyssa copywriterina työskentelevä Maija Salonen ja Preeriapingviini Oy:ssä UX visuaalisena suunnittelijana toimiva Anu Vuokko ovat samassa kisatiimissä. Tiimit selvisivät kisaajille vasta paikan päällä.

”Tässä tuuletetaan vanhoja työtapoja, kun haetaan toisilleen tuntemattomien kanssa konsensusta yhdessä tekemiseen. Olen itse tottunut tekemään paljon oman työparini kanssa kahdestaan, mutta nyt ympärilläni onkin neljä muuta henkilöä, ja sitä kautta tarttuu uusia näkökulmia tekemiseen”, Salonen sanoo.

”Tämä on minulle todella virkistävää työskentelyä, koska teen yleensä yksin töitä. Nyt saan sparrausta koko ajan omille ajatuksilleni tiimistä”, Anu Vuokko sanoo.

Oppiminen, tiedonjako ja siten syntyvä ymmärrys alalla toimivia kollegoita kohtaan on yksi MarkkinointiKollektiivin tavoitteista Koitokselle.

Hackathonin tuottaja ja MarkkinointiKollektiivin kumppannuksista ja sisällöistä vastaava Marica Thorén sanoo olevansa erittäin iloinen voidessaan seurata näiden tavoitteiden toteutumista kisaajien keskuudessa.

Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell iloitsee osallistujien aktiivisuudesta meille kaikille tärkeän asian äärellä. Jungellin mukaan voittajatyön näkee helmikuun aikana 3,6 miljoonaa suomalaista.

”Yhdessä me pyrimme merkitykselliseen lopputulokseen – haluamme ratkaista yhden aikamme suurimmista haasteista.”

”Kärkimedian puolesta on sanottava, että on todella hienoa mahdollistaa aiheesta puhuminen ja sen esille tuominen koko kansalle, kun lopulta julkaisemme kilpailutyön koko kansan nähtäväksi”, sanoo Jungell.

Koitos-hackatonin voittaja selviää perjantaina toisen kilpailupäivän päätteeksi. Voittajatyö julkaistaan Kärkimedian sanomalehdissä viikkojen 8–9 aikana, kampanja tutkitaan ja Kärkimedia, MarkkinointiKollektiivi sekä Mielenterveyspooli julkaisevat kampanjan tulokset koko alan oppimisen edistämiseksi.

MarkkinointiKollektiivi on vuoden 2017 huhtikuussa perustettu yhteisö markkinoinnin ammattilaisille. Sen toiminta on kasvanut vauhdilla ja jäseniä on jo yli 14 000.