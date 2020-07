Koronaviruskevät on kasvattanut selvästi verkko-ostamista Suomessa.

PwC:n strategiakonsultointiin erikoistunut yksikkö Strategy& ja Norstat selvittivät, miten koronavirus on vaikuttanut pohjoismaisten kuluttajien tottumuksiin kevään aikana ja millainen muutos on pidemmällä aikavälillä.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten verkko-ostaminen on määrältään hieman pienempää kuin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta muutosvauhti nopeampi.

Koronavirusepidemian aikana suomalaisista 67 prosenttia teki tutkimuksen mukaan ainakin yhden verkko-ostoksen. Ruotsalaiset ja tanskalaiset tekivät suomalaisia selvästi enemmän verkko-ostoksia.

Kuitenkin muutosvauhti on Suomessa ollut suurin, sillä 35 prosenttia suomalaisista on lisännyt verkko-ostamistaan koronakeväänä. Ruotsissa vastaavaa lisäystä on tullut 33, Tanskassa 34 ja Norjassa 32 prosenttia.

Suomalaisista 35 prosenttia arvioi jatkavansa verkossa ostamista vastedeskin. Eniten suomalaiset ovat ostaneet verkosta vaatteita, kenkiä ja elintarvikkeita.

PwC:n asiantuntija katsoo, että koronakevät on muuttamassa suomalaisten ostotottumuksia pysyvästi.

“Selvityksestä ilmenee, että monet kuluttajat pitävät oman toimintansa muutosta pysyvänä. Toisin sanoen he eivät palaa poikkeustilan jälkeen fyysiseen kauppaan samalla tavalla kuin ennen kriisiä. Verkkokaupan osuus nousee yleensä 2–3 prosenttia vuodessa, mutta joillakin toimialoilla, kuten päivittäistavarakaupassa, verkkokaupan osuus on kasvanut muutamassa kuukaudessa enemmän kuin arvioimme aikaisemmin tapahtuvan kolmessa vuodessa”, sanoo PwC:n Suomen Strategy&-liiketoiminnan vetäjä Juuso Laatikainen tiedotteessa.

“Samalla kun verkko-ostaminen on lisääntynyt poikkeustilan aiheuttamien rajoitusten takia, se rokottaa kivijalkamyymälöitä tuplasti aikaisempaan verrattuna. Selviytyäkseen kauppiaiden on mietittävä kriittisesti, mikä rooli ja tarve kivijalkamyymälöillä on jatkossa”, hän sanoo.