Bonnier myi MTV:n Telialle, ja kauppa näkyy yhtiön johdossa nyt konkreettisesti. Vuodesta 2015 MTV:n toimitusjohtajana työskennellyt Jarkko Nordlund jättää tehtävänsä välittömästi. Nordlund kommentoi tilannetta tyynesti.

Aiemmin Bonnierin TV4:n toimitusjohtajana työskennellyt Casten Almqvist nousi marraskuussa Telian uuden TV/Media -yksikön toimitusjohtajaksi. Nordlund oli MTV:lle tullessaan Almqvistin rekrytointi, ja myös lähdöstä sovittiin ruotsalaisjohtajan kanssa.

”Puhuimme Castenin kanssa paljon viikonloppuna hyvässä hengessä. Minulla oli neljä mielenkiintoista vuotta MTV:llä”, Nordlund kertoo M&M:lle.

”Kun aloitin, tavoitteita oli kaksi: liiketoiminta kasvuun ja yhtiö pitää saada myytyä. Nyt yhtiö on saatu myytyä ja liiketoiminnan kehitys on mennyt oikeaan suuntaan. Tämä on minulle luonteva paikka lähteä uusiin haasteisiin”, hän toteaa.

Bonnierin ja Telian kaupasta sovittiin vuoden 2018 heinäkuussa, mutta prosessi saatiin sinetöityä vasta tänään maanantaina iltapäivällä. Jarkko Nordlund myöntää, että odotusvaihe on ollut pitkä.

”Aikamoinen prosessi tämä on ollut. Nyt on ehkä hieman tyhjäkin olo siitä, että kauppa on mennyt läpi. Yhtiöllä on uusi omistaja ja he luovat uuden struktuurin. On ihan normaalia, että toimitusjohtaja vaihtuu”, Nordlund toteaa.

Uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Johannes Leppänen, joka on aiemmin työskennellyt MTV:n operatiivisena johtajana ja vetänyt Suomessa MTV:n suoratoistopalvelua CMorea.

Uudessa organisaatiossa toimitusjohtajan rooli vaikuttaa olevan aiempaa MTV:tä pienempi, ja vastuuta siirtyy Suomesta Ruotsiin. Nordlund korostaa, että Leppäsestä yhtiö saa hyvän johtajan, joka tuo taloon jatkuvuutta ja rauhallisuutta, koska on henkilöstön tuntema oman talon tekijä.

”On hyvä aika antaa kapula eteenpäin”, Nordlund sanoo.

42-vuotias Leppänen on työskennellyt MTV:llä vuodesta 2016, jolloin hän aloitti kuluttajaliiketoiminnan johtajana. Ennen MTV:tä hän on toiminut muun muassa Viasat Suomen ja Baltian toimitusjohtajana sekä CDON.comin operatiivisena johtajana. Leppänen kertoo ottavansa MTV:n toimitusjohtajan paikan innolla ja sopivalla nöyryydellä vastaan.

”MTV on hieno yhtiö, jolla on vahva asema suomalaisten arjessa, mikä osaltaan tekee Suomesta vapaamman, viihdyttävämmän ja demokraattisemman yhteiskunnan. Olemme onnistuneet vastaamaan kuluttajakäyttäytymisen suureen murrokseen katsojista digitaalisten palvelujen käyttäjiksi. Tehtyjen muutosten ansiosta olemme nyt entistä vahvempia”, Leppänen kertoo tiedotteessa.

MTV:n tiedotteessa Casten Almqvist kiittää Jarkko Nordlundia hänen vuosistaan MTV:llä.

”MTV on nykyisin hyvin erilainen yhtiö kuin neljä vuotta sitten Jarkon liittyessä mukaan. Hän on menestyksekkäästi toteuttanut strategiaamme ’katsojasta kuluttajaksi’. Nyt muutamme työtapaamme yhdistyneemmäksi maksimoiden paikallisen osaamisemme ja pohjoismaisen organisaation tuen. Näin ollen toivotan Johannes Leppäsen avosylin tervetulleeksi MTV:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän tuntee liiketoimintamme läpikotaisin ja tulee jatkamaan MTV:n menestystarinaa Suomessa”, Almqvist sanoo.

Juttu päivitetty kello 14:36. Lisätty Nordlundin kommentit.