Google listasi suomalaisten suosituimpia hakuja tänä vuonna neljättätoista kertaa. Listaan on koottu vuoden aikana eniten nousseet hakusanat, eli ne haut, joiden suosio on kasvanut huomattavasti tänä vuonna edellisvuoteen verrattuna.

Suosituiksi nousseiden googlehakujen listaa voi tulkita myös suosituimpina puheenaiheina tänä vuonna.

“Hakulistat antavat hyvin kuvan suomalaisia vuoden aikana kiinnostaneista aiheista. Vuonna 2020 suomalaiset odotetusti hakivat paljon tietoa koronaviruspandemiasta. Auttaaksemme ihmisiä löytämään luotettavaa tietoa, tarjoamme myös esimerkiksi koronavirukseen liittyvien hakujen yhteydessä tietolaatikoita, jotka sisältävät terveysviranomaisten tarjoamaa tietoa”, sanoo tiedotteessa Googlen Yacine Samb.

Uutisaiheissa kärkeen nousivat pandemia ja Yhdysvaltain presidentinvaalit, sekä Vastaamon tietomurto, Black Lives Matter -liike ja Beirutin räjähdysonnettomuus. Tämän vuoden poliittisessa keskustelussa ovat kiinnostaneet myös valmiuslaki, Uudenmaan sulku sekä Paperiliiton lakko.

Politiikan henkilöistä suomalaisia kiinnostivat pääministeri Sanna Marin ja kansainvälisestä politiikasta Joe Biden ja Kim Jong Un. Viihdejulkisuuden henkilöistä Vain Elämää -ohjelmassa esiintyneet Ressu Redford, Mariska ja Arja Koriseva sekä heinäkuussa kuollut viihdetaitelija Jope Ruonansuu ja syöpäsairaudestaan kertonut tositv-tähti Janita Lukkarinen, joka menehtyi joulukuun alussa. Julkisuuden henkilöiden listalla on vain yksi urheilija, alkuvuodesta menehtynyt yhdysvaltalainen Kobe Bryant.

Viihdehauissa näkyvät suositut TV-ohjelmat ja elokuvat. Suomalaisia kiinnostivat entisestään jo vuosia suosittujen ohjelmien kärjessä olleet Vain Elämää ja Big Brother. Elokuvista suomalaisia eniten kiinnosti Oscar-palkinnon voittanut korealainen elokuva Parasite, kotimaisista elokuvista listalle nousi Teräsleidit. Tämän vuoden listalla ovat myös kesäkuussa julkaistu Valorant-ammuntapeli sekä loppuvuodesta suosioon noussut mobiilipeli Among Us.

Myös suoria kysymyksiä sisältäviä hakuja tehdään runsaasti. Miten-alkuisten kysymysten kärjessä oli miten koronavirus tarttuu.

Alle on listattu suosituimpia hakuja vuonna 2020 kuudessa eri kategoriassa:

Puheenaiheet

• Koronavirus

• USA vaalit

• THL

• CNN

• Koronavirus oireet

• Trump vs Biden

• Janita Lukkarinen

• Koronavilkku

• Kobe Bryant

• Meet

Uutiset

• Koronavirus

• USA vaalit

• Trump vs Biden

• Uusimaa

• Trump twitter

• Vastaamo

• Valmiuslaki

• Paperiliitto

• Beirut

• Black lives matter

Viihde

• Big brother

• Among us

• Ex on the beach suomi

• Masked singer

• Parasite

• Vain elämää

• Valorant

• Teräsleidit

• Tanssii tähtien kanssa

• Pieni talo preerialla

Henkilöt

• Janita Lukkarinen

• Kobe Bryant

• Ressu Redford

• Joe Biden

• Mariska

• Sanna Marin

• Pandora

• Jope Ruonansuu

• Kim Jong Un

• Arja Koriseva

Reseptit

• Perunasalaatti

• Kuusenkerkkäsiirappi

• Kuusenkerkkä

• Ruusukaali

• Suppilovahvero

• Kantarelli

• Muffinsi

• Smoothie

• Tippaleipä

• Lakkahillo

Miten

• miten koronavirus tarttuu

• miten korona alkaa

• miten laihtua

• miten koronavilkku toimii

• miten saada rahaa

• miten selvitän veriryhmäni

• miten hallitus muodostetaan

• miten koronatesti otetaan

• miten norovirus tarttuu

• miten päin maski laitetaan

Googlen hakulistoilla näkyvät vuoden aikana eniten nousseet hakusanat, eli ne haut, joiden määrä on kasvanut huomattavasti vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Listat on muodostettu aggregoidusta eli kootusta datasta useista eri lähteistä, ja Suomen listoja voi selailla avoimesta Google Trends -työkalusta.