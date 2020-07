Lukuaika noin 3 min

Kaupankäynti Ruotsissa on tänä vuonna ollut heikkoa vallitsevan koronapandemian seurauksena.

Monet toimijat ovat joutuneet selviytymään haastavien olosuhteiden keskellä Ruotsin ollessa asukaslukuun nähden toistaiseksi yksi Euroopan tautikeskittymistä.

Laskusuuntaus ei kuitenkaan ole näyttänyt kohdistuneen suosittuun lastentarvikekauppaan Jollyroomiin, joka kasvoi yli 9,5 miljoonalla eurolla vuoden toisella neljänneksellä.

Tämä tarkoittaa 28 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yrityksen käyttökate nousi hieman yli neljällä prosentilla.

”Tavoitteena on saavuttaa noin 288 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2023 mennessä”, Jollyroomin talousjohtaja Emil Thell kertoo lehdistötiedotteessa.

Verkkokaupan mukaan yksi syy voimakkaaseen kasvuun toisella vuosineljänneksellä on, että asiakkaat ovat varautuneet pysymään loman aikana kotona tänä vuonna.

”Olemme havainneet selvän trendin lapsia kotona aktivoivien tuotteiden myynnissä”, Jollyroomin markkinointipäällikkö Frida Ekholm kertoo.

”Esimerkiksi uima-altaiden, trampoliinien, leikkimökkien, hiekkalaatikoiden ja muiden, omasta pihasta lomaparatiisin tekevien, tuotteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Olemme sen vuoksi lähes tuplanneet myynnin näissä tuotekategorioissa”, Ekholm toteaa.

Ekholmin mukaan myynnin nousun syynä on myös voimakas asiakasmäärän kasvu. Verkkokaupan suosion kasvu on jo pidempään jatkunut suuntaus, mutta pandemia on kiihdyttänyt kehitystä.

”Painotamme nyt uuden asiakaskuntamme tarpeiden kohtaamista varmistaaksemme, että he saavat parhaan mahdollisen ostokokemuksen kanssamme ja päättävät pysyä asiakkainamme”, Ekholm kertoo tiedotteessa.

Uusia työtilaisuuksia

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla Jollyroom on lisäksi käynnistänyt 170 uutta virkaa, mukaan lukien vakinaisia virkoja ja tuntityöntekijän virkoja.

Suurin osa työntekijöistä työskentelee pääkonttorilla ja varastoilla Göteborgissa, mutta osa työskentelee myös etätyömuodossa muualla Ruotsissa.

Talousjohtaja Emil Thellin mukaan sekä vakiintuneiden, että uusien markkinoiden kannattavuus kasvaa ja yrityksen tuottavuus on pysynyt kannattavana.

”Nyt nostamme tahtia edelleen ja panostamme siihen, että vuoden 2020 jälkipuoliskosta tehdään entistäkin kannattavampi useiden investointien avulla. Laajennamme esimerkiksi tuotantokapasiteettia ja rakennamme uusia tiloja 400 työntekijällemme”, Thell kertoo.

Jollyroom Group AB on lasten- ja vauvatuotteiden alalla Pohjoismaiden johtava konserni sähköisessä kaupankäynnissä. Toiminta kattaa 70 000 neliömetrin varasto- ja toimistotilat, jotka sijaitsevat Göteborgissa, Ruotsissa. Yrityksessä on 400 työntekijää.

Jollyroomin toimitusjohtaja ja perustaja Ole Sauar omistaa 51 prosenttia yrityksestä. Sauar perusti vuonna 1996 17-vuotiaan yhden Norjan suurimmista verkkokaupoista, Viking Computersin.

Yritys yhdistettiin Komplett i Sandefjord -yritykseen vuonna 1999. Komplettin Norjan fyysisten myymälöiden johtajuuden jälkeen Sauar vastasi Komplettin rakentamisesta Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2000–2009. Vuonna 2010 Göteborgissa perustettiin Jollyroom Group.

Jollyroom kertoo verkkosivuillaan olevansa Pohjoismaiden suurin lastentarvikekauppa. Ruotsalaisen Jollyroomin liikevaihto oli vuonna 2018 runsaat 1,4 miljardia kruunua eli noin 130 miljoonaa euroa.