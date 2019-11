Lukuaika noin 2 min

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen ostoskylä Helsinki Outlet avautuu aikataulun mukaisesti tänään 1. marraskuuta kello 17. Avajaispäivänä outletiin aukeaa 36 muoti-, ulkoiluvaruste-, kodintuote- ja kosmetiikkaliikettä. Loput neljä liikettä avataan marraskuun aikana.

Hankkeen takana oleva Fortus AS uskoo Helsinki Outletin nousevan kävijämäärältään Pohjoismaiden suurimmaksi outlet-kyläksi. Tavoitteena on saavuttaa 2 miljoonaa vuosittaista kävijää. Liiketilojen 94 prosenttia vuokrausaste outletin avaushetkellä on ennätyksellisen korkea koko Euroopan mittakaavalla.

Fortus AS:n hankejohtaja Ådne Søndrål luottaa vahvasti outlet-konseptin menestykseen.

“Outlet ja online ovat juuri nyt menestyksekkäimmät vähittäiskaupan konseptit maailmanlaajuisesti, joten uskomme Helsinki Outletin menestykseen. Tuntuu hienolta, että viiden vuoden jälkeen olemme viimein valmiita avaamaan ostoskylän”, Søndrål sanoo tiedotteessa.

Avajaisviikonloppuna outletiin odotetaan saapuvan jopa 35 000 kävijää, joten mahdolliseen liikenneruuhkaan on varauduttu tehostetulla liikenteenohjauksella. Helsinki Outletiin on myös järjestetty veloituksettomia bussikuljetuksia Helsingin keskustasta Kiasman edestä koko viikonlopun ajan.

“Olemme varautuneet vilkkaaseen avajaisviikonloppuun ja loppuvuoteen, jota vilkastuttavat joulun aika ja Black Friday”, kertoo Helsinki Outletin johtaja Johanna Haltia.

Outletkylän alue ruokapisteineen avataan tänään kolmelta, jolloin DJ viihdyttää yleisöä ja ensimmäiset vieraat palkitaan yllätyslahjalla. Avajaisshow outlet-kylän porteilla alkaa neljältä, jolloin jaossa on lahjakortteja onnekkaille. Avajaisohjelmassa on myös muun muassa pyroshow.

Viideltä avataan Helsinki Outletin portit ja liikkeet. Kävijöitä houkutellaan ohjelman lisäksi avajaistarjouksilla.

Outletiin aukeaa 40 muoti-, ulkoiluvaruste-, kodintuote- ja kosmetiikkaliikettä, kuten Hugo Boss, Halti, Guess, Gugguu, GANT, Tiger of Sweden, Marimekko, Timberland ja Samsonite. Lisäksi outletissa on ravintoloita, kahvila ja joulukuussa avattava lasten liikunnallinen HopLop-seikkailupuisto.

