Suurin osa liiton jäsenistä on edelleen sanomalehtiä

Sanomalehtien Liitto vaihtaa nimensä Uutismedian liitoksi. Sanomalehtien Liiton kevätkokous päätti uudistuksesta torstaina. Uusi nimi otetaan käyttöön ensi marraskuussa.

”Uutismedia on nykyaikainen ja alustariippumaton termi. Se kattaa hyvin sekä painetun että digitaalisen julkaisemisen ja on yhdistävä nimitys kaikille liiton jäsenmedioille. Nimenmuutoksemme seuraa kansainvälistä news media -mallia”, liiton hallituksen puheenjohtaja Petteri Putkiranta perustelee tiedotteessa.

Liiton uusi nimi on ruotsiksi Nyhetsmediernas förbund ja englanniksi News Media Finland.

”Suurin osa liiton jäsenistä on edelleen sanomalehtiä, eikä tämä arvostettu termi katoa mihinkään. Yhä useammin sen rinnalla tai sijasta puhutaan kuitenkin uutismediasta. Uutismedia mielletään sanomalehteä helpommin myös digitaaliseksi julkaisuksi”, liittojohtaja Jukka Holmberg sanoo tiedotteessa.

Uutismedian liitto on Suomen sanomalehtien ja kaupunkilehtien julkaisijoiden ja muiden uutismedioiden toimialajärjestö ja media-alan yhteisestä edunvalvonnasta vastaavan Medialiiton suurin jäsenjärjestö. Sen tehtävänä on parantaa uudistuvan, luotettavan ja suomalaisille merkityksellisen uutismedian toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Liiton toimintaan kuuluvat pääasiassa edunvalvonta, markkinointi, tutkimukset, mediakasvatus, koulutukset ja viestintä. Liitto julkaisee Suomen Lehdistö -lehteä.

Sanomalehtien toimialajärjestön nimi on ollut Sanomalehtien Liitto vuodesta 1948. Sitä ennen se oli Suomen Sanomalehdenkustantajain Liitto vuodesta 1916 lähtien. Liitto perustettiin vuonna 1908 nimellä Suomen Lehtijulkaisijat.

Liiton jäseninä on tällä hetkellä 114 yritystä, joilla on yhteensä 232 julkaisua. Niistä 169 on sanomalehtiä, 57 kaupunkilehtiä, kaksi verkkojulkaisuja ja neljä muita lehtiä.

Sanomalehtien Liiton kevätkokous valitsi liiton hallitukseen uutena jäsenenä Viestilehdet Oy:n toimitusjohtajan Anu Nissisen. Hän korvaa hallituksen jättäneen Heikki Laurisen, joka on Viestilehdet Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.