Lukuaika noin 1 min

Nelonen ei ole ainoa kanava, joka retroilee tänä syksynä. MTV3 tuo lauantai-iltoihin takaisin Huuma-viihdeohjelman.

”Kyseessä on formaatti, jota on esitetty edellisen kerran Suomessa vuonna 2009. Emme halunneet jatkaa siitä mihin jäätiin, vaan ohjelma on tuotu tähän päivään, ja mallia siihen on haettu nyt enemmän ulkomailta. Seuraamme paljon, mistä formaateista tulee maailmalla ilmiöitä ja menestyksiä. Tämän taustalla oleva Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway on Britannian suurin viihdeohjelma”, MTV Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Susa Valvio kertoo M&M:lle.

Yllätyksellisyys kuuluu formaattiin ja sen idean ympärille rakennettiin myös katukuvassa aina sunnuntaihin asti jatkuva kampanja. Aleksis Kiven ja Kyösti Kallion patsaiden sekä Karhu-puiston Karhu-patsaan eteen on asetettu tv-ruudut, mikä on herättänyt hilpeyttä ohikulkijoissa.

”Yllätyksellisyys ja yllättäminen ovat tärkeitä kulmia. Briiffissä lähdettiin pakko katsoa -ajatuksesta", Valvio kertoo.

Kampanjan takana on Ryhmä Creative Agency.

”He ideoivat, että kun meillä on täällä paljon patsaita, jotka vain tuijottavat tyhjyyteen, niin tuodaan heidän eteensä tekemistä eli tv-ruutu, josta voi katsoa Huumaa.”

Ruutuja ei noin vain voinut viedä patsaiden eteen, vaan luvat piti hakea niiden perikunnilta ja Helsingin kaupungilta, joka antoi luvan käyttää mitä tahansa kolmea patsasta, joista tekijät itse valitsivat mieleisensä.

”Olemme oikein tyytyväisiä näihin, jotka saimme.”

Huumaa on kampanjoitu jo kesällä, jolloin sen juontajat Jenni Kokander, Ernest Lawson ja Roope Salminen jalkautuivat yllättämään ihmisiä.

”Haemme laajalla kampanjalla laajaa vaikuttavuutta ja peittoa, koska Huuma on koko perheen viihdeohjelma.”