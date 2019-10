Lukuaika noin 1 min

Eteläkorealainen automerkki Kia ja Ski Sport Finland ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä Kiasta tulee yksi Suomen alppihiihtomaajoukkueen pääyhteistyökumppaneista ja virallinen autopartneri.

”Urheilullisuus on osa Kian dna:ta, joka näkyy laajassa mallistossamme. On hienoa päästä rakentamaan menestystä ja uusia tarinoita tulevaisuuden alppihiihtojoukkueen kanssa”, sanoo toimitusjohtaja Miska Tammelin Kiaa maahantuovasta Bergé Auto Nordics Oy:stä.

Kia on tällä hetkellä Suomen kuudenneksi eniten rekisteröity henkilöautomerkki ja ainoa myyntiään kasvattanut merkki kymmenen myydyimmän automerkin joukossa. Vuonna 2018 Kian markkinaosuus oli Suomessa 5,28 prosenttia.

Kia näkyy muuallakin kansainvälisessä urheilussa. Merkki on jalkapallon MM-kisojen ja UEFA Eurooppa -liigan yhteistyökumppani, ja tennispelaaja Rafael Nadal on Kian brändilähettiläs.

”Kia on vahvasti sitoutunut urheiluun, ja on hienoa nähdä, että alppilajeilla on vetovoimaa erittäin kilpaillussa urheilun kumppanimarkkinassa. Yhteistyö mahdollistaa alppihiihdon uuden sukupolven ja nuorten urheilijoiden esiinmarssin, josta olemme saaneet jo viitteitä”, kommentoi Ski Sport Finlandin toimitusjohtaja Iiro Kaukoniemi.

Alppihiihdon maailmancup alkaa Itävallan Söldenistä 26.–27. lokakuuta. Suomen maajoukkueessa laskevat muun muassa Nella Korpio, Riikka Honkanen, Samu Torsti ja para-alppihiihtäjä Santeri Kiiveri.