Vuonna 2017 ensimmäisen autenttisen napolilaisen pizzan sertifikaatin Helsingin Sofiankadun ravintolaan saanut Pizzeria Via Tribunali laajeni viime kesänä myös Helsingin Kallioon.

Nyt Sörnäisten Kurviin sijoittuvalle ravintolalle myönnettiin napolilaisen pizzan kattojärjestön virallinen sertifikaatti.

Yrityksen toimitusjohtaja Sami Benamed kertoo Pizzeria Via Tribunalin tähdänneen tähän tavoitteeseen jo ennen Sörnäisten ravintolan ovien avautumista.

Koronasta johtuen henkilökunta sai kuitenkin seurata prosessin etenemistä hieman epävarmoissa tunnelmissa.

”Nyt viimein pari viikkoa ennen ensimmäistä syntymäpäiväämme se on tässä ja fiilis on mitä huikein”, Benamed kommentoi tiedotteessa.

Tiukat laatustandardit

Napolilainen pizza on tarkkaan valvottu tuote. Se on ollut myös vuoden 2017 lopusta asti lisättynä Unescon maailmanperintöluetteloon.

Laatustandardeja valvoo voittoa tavoittelematon pizzan kattojärjestö Associazione Verace Pizza Napoletana, joka tarkastaa kaikki ehdokkaat sekä myöntää sertifikaatit.

Pizzeria Via Tribunali on Suomen ainoa sertifikaatin haltija sekä Pohjoismaiden ainoa useammalle ravintolalle tunnustuksen ansainnut toimija.

”Sanoimme heti Sörnäisten ravintolan suunnitteluvaiheessa, että haluamme luoda jotain, mitä Pohjoismaissa ei ole ennen tehty.”

”Tämä on vaatinut isoja panostuksia laatustandardit täyttäviin uuneihin ja raaka-aineisiin sekä henkilökunnan perinpohjaiseen kouluttamiseen”, Benamed kertoo.

Puolustusvoitto koronasta

Vaikka sertifikaatit ovat laadun takeita, tärkeintä on Benamedin mukaan ehdottomasti, että ihmiset viihtyvät ja nauttivat käydessään ruokailemassa Pizzeria Via Tribunalissa.

Keväällä iloisia kasvoja ei ravintolassa juuri näkynyt koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja sitä seuranneiden rajoituksien seurauksena.

Poikkeustila pakotti myös Via Tribunalin mukauttamaan toimintaansa. Vaikka pizzaa pystyi myymään vain take away -tilausten kautta, niin yritys sai pidettyä molemmat ravintolansa auki. Take away -tilausten määrä onkin lisääntynyt 30 prosenttia.

”Päätimme alusta asti panostaa yhdessä tekemiseen ja pitää molemmat paikat auki take away -tilauksille. Kohdensimme kaiken markkinoinnin noutoihin ja panostimme paljon yhteistyökumppanimme Woltin kanaviin.

”Monet uudet asiakkaat löysivät kevään aikana napolilaisen pizzan, joten meille tämä oli puolustusvoitto”, kuvailee Benamed.

Via Tribunali lähti myös mukaan Senaatintorin jättiterassihankkeeseen, joka alkoi heinäkuun ensimmäisenä päivänä ja kestää aina elokuun loppuun asti.

Ravintola mietti pitkään, kuinka olisi mahdollista saada tuotua italialaisen pizzerian autenttisuus ja tunnelma kivijalkaravintoloiden ulkopuolelle.

”Lopulta löysimme tutulta uunivalmistajalta laadukkaita miniatyyrimalleja, josta saimme tilattua halkaisijaltaan vain 75 senttisen loistavasti toimivan uunin.”

”Katsotaan, tuleeko tällaisesta kivijalan ulkopuolelle laajentumisesta yksi meidän uusista aluevaltauksista”, Benamed toteaa.