Lukuaika noin 2 min

Tämä pääkirjoitus on kirjasuositus. Monella yrityksellä on arvoja, ja sitten on Patagonia. Käsittelemme Markkinointi & Mainonnan uusimmassa numerossa vastuullisuutta ja yritysten arvoja. Mitä aihepiiriin tulee, Patagonian perustaja Yvon Chouinardin klassikkoteos Let My People Go Surfing on pakollista luettavaa.