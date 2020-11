Ruutukaappaus You Tubesta

Tähti. Yhden spotin pääosassa on korkeushyppääjä Jere Nyström.

Tapaus: Lääkärikeskus Aavan markkinointi

Tekijät: Viestintä- ja markkinointijohtaja Pauli Waroma sekä suunnittelijat Niklas Lilja, Marko Vuorensola ja työryhmä

Huomioitavaa: Aava perustaa markkinointinsa perheyrityksen arvoihin

Marraskuussa Lääkärikeskus Aava uusi markkinointiaan, mutta markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Waroma ei halua puhua ”kampanjasta”. Hän on suunnittelijatiiminsä kanssa lähtenyt tekemään keskustelunavausta.

Aavan uudet mainoselokuvat lähtivät jakeluun marraskuun toisella viikolla.

”5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin” -niminen ei-kampanja on tapa, jolla lääkärikeskus Aava haluaa kertoa arvoistaan. Tai kuten taglinen toinen osa suurin piirtein kuuluu: Aava haluaa kertoa, että haluaa ymmärtää jokaista niistä 5,5 miljoonasta tavasta.

”Yritysten pitäisi puhua enemmän arvoista ja siitä, miksi yritys edes on olemassa”, Waroma toteaa.

Waroma kuvailee aavalaisten ajatusmaailmaa laajasti ja jatkaa merkityksellisyyden suuntaan. Hän viittaa amerikkalaisten suuryritysten keskustelunavauksiin, joissa on viestitetty, että liiketoiminnassa on kyse muustakin kuin maksimaalisesta voiton tavoittelusta.

”Mutta entä arjessa, toteutuuko ajatus? Ajatellaanko arvoja aktiivisesti”, Waroma kysyy.

Aavan filmit ovat Mjölkin ja Ykä Niemisen tuottamia ja ohjaajana on toiminut JP Valkeapää, joka tunnetaan muun muassa palkitun ”Koirat eivät käytä housuja” -elokuvan ohjaajana. Kuvaajakin on Hollywood-tasoa eli Peter Flinckenberg.

Jo muutaman viikon jälkeen voi todeta, että Aavan keskustelunavaus tuntuu toimivan. Mainosfilmit ovat herättäneet ihastusta ainakin sosiaalisessa mediassa, mutta myös öykkäröintejä kommenttiosioissa.

FIlmeissä nostetaan teeman mukaisesti esiin suomalaisia tapoja voida hyvin. Yhdessä esimerkiksi esiintyy korkeushyppääjä Jere Nyström. Spiikkaajina ovat Jesse Markin, Rebekka Yeboah ja Leena Uotila.

Kun puhutaan keskustelunavauksesta, puhutaan joistain, mikä tulee jatkumaan. Sitä Aavan Pauli Waroma kuvailee pitkäjänteisyydeksi. Se on perheyritykselle tuttua.

”Aava on perheyritys. Mitä se merkitsee henkilökunnalle? Mitä se merkitsee asiakkaalle? Ainakin lupausta pitkäjänteisyydestä”, Waroma kuvailee.

”Pörssiyrityksissä tai pääomasijoittajien yrityksissä, omistajat voivat vaihtua, johto voi vaihtua”, toteaa Waroma.

Pitkäjänteisyys on sen vastakohta.

”Mikä heillä on se liima, joka pitää kaiken kasassa? Perheellä se on perhe. He arvioivat aina, tuntuuko toiminta oikealta? Onko tekeminen heidän arvojensa mukaista.”

Aava haluaa viestiä, että kaikki ihmiset ovat erilaisia ja se pitää ottaa huomioon terveydenhuollossa. Aavan markkinointia suunnittelevat Niklas Lilja ja Marko Vuorensola.

”Tämä on Aavan arvo, joka me Niklaksen ja Markon kanssa jaetaan. Brändin keskeiseksi ajatukseksi kiteytyi ”inspiroitunut ihmisestä”. Ja se me saatiin jalostettua kommunikaatiokonseptiksi. Siitä on kyse, ihmisten arvostamisesta ja erilaisuuden hyväksymisestä”, Waroma lausuu.

Aavan keskustelunavaus on tarkoitettu myös laajemmin herättämään uudenlaista ajattelua terveydenhuoltoalasta. Waroma haluaisi, että Aavan markkinointi haastaisi myös käsitystä siitä, millainen yksityinen puoli on. Siinä ajattelussa arvoilla on väliä.

Ensimmäiset kokemukset

Kampanja on tämän jutun loppua kirjoitettaessa ollut julki parisen viikkoa. Pauli Waroma toteaa, että vielä on liian aikaista arvioida, miten se onnistui.

”Sen kertoo aikanaan asiakkaiden käyttäytyminen. Me tutkitaan tätä tekemistä pääsääntöisesti kvalitatiivisin mittarein, kyselytutkimuksella. Halutaan ymmärtää miten tämä on vaikuttanut meidän tunnettuuteen ja mielikuviin”, Waroma sanoo.

Aavan on kasvamassa valtakunnalliseksi, mutta valtakunnallisen tunnettuuden kanssa on vielä tekemistä, Waroma taustoittaa.

”Jos tämän avulla ihmiset ymmärtävät paremmin keitä ollaan ja millä asialla, niin ollaan onnistuttu”, hän jatkaa.

Palautetta on tullut paljon niin talon sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Sisäisesti palaute on ollut positiivista. Talon ulkopuolelta kommentteja on kuulemma tullut myös enemmän kuin mihinkään kampanjaan, mitä pitkän linjan mainoshenkilö Waroma ollut tekemässä.

”On hauska nähdä, että viesti tuntuu toimivan ja uppoavan, mutta nämä on vain yksittäisiä kommentteja joita on tullut joitain kymmeniä, se ei vielä kerro miten 5,5 miljoonaa ihmistä ottaa tämän vastaan”, Waroma sanoo.

Kaikki eivät ole olleet tyytyväisiä, mutta sekin taitaa kertoa kampanjan tärkeydestä.

”On tähän tosiaan tullut myös muutama negatiivinen kommentti, ne on kaikki liittyneet diversiteettiin ja osa on olleet suorastaan rasistisia. Tuntuu ikävältä, että joillain on niin paha olla, että kokevat tarvetta tuollaiseen.”