Lukuaika noin 1 min

Muotisuunnittelija Paola Suhosen ja Tokmannin välinen designeryhteistyö jatkuu uudella mallistolla. Suunnittelijan ja tavarataloketjun yhteistyö alkoi vuonna 2017. Uusi Nordic Tricot by Ivana Helsinki -mallisto pitää sisällään vaatteita naisilla ja lapsille. Niitä tullaan myymään yksinoikeudella yli 80 Tokmanni-myymälässä.

Suhonen kertoo, että mallistojen vaatteissa nähdään useita sellaisia Ivana Helsingin asiakkaiden toivekuoseja, joita ei ole ollut enää saatavilla mistään muualta.

”Koen, että olemme onnistuneet nostamaan Ivana Helsingin designin aarteita esiin laajalle kohderyhmälle. Samalla olemme säilyttäneet vaatteiden laadun korkeana, emmekä ole tehneet kompromisseja esimerkiksi printteihin”, Suhonen kertoo tiedotteessa.

Hän kertoo saavansa inspiraatiota suunnitteluunsa esimerkiksi arkisesta elämästä, lapsuuden muistoista, musiikista, elokuvista sekä itse koetuista asioista, kuten matkoilta. Kuoseista voi löytää muun muassa skandinaavista raikkautta, idän mystiikkaa ja slaavilaisuudelle ominaista haikeutta.

"Esimerkiksi lastenmalliston Rescue Dogs -kuosissa on itselleni aidosti koskettavaa, sanomallista ja henkilökohtaista asiaa. Kuosiin kuvaamani koirat ovat oikeasti olleet kodittomia, ja jokaisella koiralla on oma tarinansa.”

Nordic Tricot by Ivana Helsinki -mallistoja suunnitellaan ja tuodaan markkinoille kuusi erilaista vuosittain. Vaatteet suunnitellaan ja mitoitetaan Suomessa.

Osapuolet kertovat, että yhteistyö on tarjonnut erinomaisen mahdollisuuden asiakaskunnan laajentamiseen.

”Yhteistyömme Paolan kanssa on osoittautunut menestykseksi. On hienoa nähdä, että asiakkaamme ovat aidosti innostuneet Nordic Tricot by Ivana Helsingistä", Tokmannin Design Manager Lilli Hietala hehkuttaa tiedotteessa.