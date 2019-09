Ikebukuron kaupunginosassa Tokiossa on eleetön toimistotalo, josta ei ulkoa voi aavistaa, mitä rakennus sisäänsä kätkee. Heti ala-aulassa toki paljastuu paljon. Mujin pääkonttorin lobbyyn on raahattu Gacha eli robottibussi, joka on Mujin ja suomalaisen Sensible 4:n yhteisprojekti. Alimmissa kerroksissa sijaitsevat Mujin laajat showroomit ja yläkerrassa istuvat pomot, kuten Mujia hallinnoivan Ryohin Keikakun presidentti Satoru Matsuzaki.