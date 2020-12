Lukuaika noin 7 min

Brändi tarkoittaa kaikkia niitä mielikuvia, tunteita ja intohimoja, joita kuluttajassa syttyy hänen ajatellessaan yritystä, sen tuotteita tai vaikkapa logoa. Brändi liittyy ­tiiviisti markkinointiin ja lienee nykyään jopa tärkein osa sitä. Laajamittainen brändäys syntyi teollisen vallankumouksen mahdollistaman massatuotannon myötä. Ennen tätä yksittäiset käsityöläiset valmistivat tuotteita, joiden ei tarvinnut erota naapurin käsityöläisen tekeleistä lainkaan, sillä kysyntää riitti, mutta tarjonta oli niukkaa vaivalloisen valmistamisen takia. Massatuotannon myötä markkinoille alkoi kuitenkin putkahdella suuria määriä toisiaan muistuttavia tuotteita. Ainoaksi keinoksi menestyä jäi brändäyksen avulla vakuuttaa kuluttaja oman tuotteen laadusta, erinomaisuudesta ja erilaisuudesta kilpailijoihin nähden. Brändäyksellä on siis selkeä historia. Mutta millainen on sen nykyhetki ja tulevaisuus?

Brändäyksen varhainen vaihe jakoi tuotteet selvästi erilaisiksi ja erilaisille kohderyhmille suunnatuiksi. Esimerkiksi ero Rolls-Roycen ja nimensä mukaisesti kansanauto Volks­wagenin välillä on huima, vaikka molemmat pohjautuvat täysin samaan Henry Fordin ideaan autojen liukuhihnatuotannosta. Varhainen brändäys oli siis monella alalla helppoa, sillä tuotteet olivat selvästi eri kohderyhmille suunnattuja ja tämän takia hyvin erilaisia. Tälle täysin vastakkaisesti nykyajan tärkeimmät kuluttajatuotteet, esimerkiksi teknologiset innovaatiot, kuten matkapuhelimet, tietokoneet ja ohjelmistot, ovat hyvin samankaltaisia. Ne ovat arkista käyttötavaraa, joten harvalla on tarvetta tai varaa Rolls-Roycen tyylisesti kullattuun näppäimistöön tai timanttiupotuksin koristeltuun kännykkään.

Teknologiateollisuuden tuotteiden samankaltaisuudesta käyvät hyvin esimerkkinä Samsung ja Apple. Vaikka nämä kaksi yritystä ovat toistensa pääkilpailijoita, käyttää Apple matkapuhelimissaan suureksi osaksi Samsungin valmistamia osia. Näiden kahden kilpailijan tuotteet ovat siis kirjaimellisesti lähestulkoon samanlaisia, mutta silti niiden pitää pystyä kuluttajamarkkinoilla erottumaan toisistaan. Tämän takia suurimmat erot nykypäivän suosituimpiin tuotteisiin syntyvät brändäyksen avulla saavutetuissa mielikuvissa.

Samoilla linjoilla on myös Jarno Forssellin artikkelissa ”Brändi kuin brändi käy – kunhan se tuntuu omalta” (Tiede, 3.9.2007, viitattu 21.9.2019) haastateltu Helsingin yliopiston psykologian tohtori Göte Nyman, joka kertoo, että ”Brändit ovat vahvoja liikennemerkkejä. Ne ohjaavat voimakkaasti valintojamme”. Brändien avulla on siis mahdollista luoda ero kilpailijaan samanlaisista tuotteista huolimatta. Kuten myös artikkelissa todetaan, nämä brändäyksen avulla synnytetyt erot liittyvät usein tuotteiden käytännöllisyyden sijaan yritysten arvomaailmaan ja kuluttajan haluun viestiä arvomaailmastaan brändien avulla. Ainoastaan mielikuvilla on merkitystä siinä vaiheessa, kun samalla rahalla pystyy ostamaan kaksi samanlaista tavaraa, mutta toinen tavaroista viestii käyttäjänsä tukevan eettistä tuotantoa, kun taas toinen on statussymboli käyttäjänsä itsetunnon pönkittämiseen. Tämä ajatus on tiivistetty hyvin Naomi Kleinin tietokirjassa No Logo (2001), jossa kerrotaan mainostoimisto J. Walter Thompsonin johtokunnan puheenjohtaja Peter ­Schweitzerin sanoneen: ”Tuotteella ja brändillä on aivan oleellinen ero. Tehdas valmistaa tuotteen, mutta asiakas ostaa brändin.”

Hyvänä esimerkkinä mielikuvien myymisestä ja brändin merkityksestä toimii jälleen Apple. Kuinka Apple on onnistunut nousemaan maailman arvokkaimmaksi yritykseksi, vaikka se on alusta alkaen tehnyt samaa kuin kaikki ­muutkin kilpailijat? Vastaus löytyy brändäyksestä. Apple on alusta alkaen perustunut brändäykselle ja tätä kuvaa hyvin yrityksen edesmenneen perustajan Steve Jobsin selitys nimelle Apple. Jobs on kertonut, että hänen perustaessaan yritystä, kaikkien teknologiayritysten nimet olivat vaikeasti ymmärrettäviä ja ainoastaan teknologiaan vihkiytyneille avautuvia. Hän halusi kuitenkin nimellä Apple tehdä yrityksestään helposti lähestyttävän ja osoittaa, että teknologia on arkinen asia. Tuo brändäys on kantanut hedelmää näihin päiviin asti synnyttäen Applen tuotteista mielikuvan helposti käytettävinä, arkisina ja laadukkaina laitteina.

Onko brändäys siis hiottu jo huippuunsa nykyisillä tuotteita pursuavilla kuluttajamarkkinoilla? Ei varmasti ole, sillä tulevaisuudessa varsinaisia tuotteita tärkeämmäksi noussee juurikin brändäys. Myös Klein tulee tähän johtopäätökseen kirjassaan. Hän kirjoittaa, että vahvat brändeihin perustuvat yritykset pyrkivät nykyään pääsemään eroon varsinaisesta tuotteiden valmistuksesta esimerkiksi alihankkijoiden avulla. Tavaran valmistuksen sijaan ne keskittyvät myymään omaa brändiään. Tämä voi olla totta suurten yritysten kohdalla, jotka ovat jo varmistaneet asemansa huipulla ja tehneet brändinsä tunnetuksi. Pienemmät yritykset tarvitsevat kuitenkin yhä pohjalleen toimivan tuotteen, oli se sitten jokin laite tai pilvipalvelu.

Brändäys voi tästä huolimatta nousta tulevaisuudessa varsinaista tuotetta tärkeämmäksi, sillä tuote voi olla jopa erittäin huono, mutta silti menestyä niin pitkään kuin brändi ja markkinointi ovat kunnossa. Tästä hyvänä esimerkkinä käy Adam Neumannin perustama WeWork, joka vuokrasi laajoja yhtenäisiä tiloja halvalla, pilkkoi ne pienemmiksi toimistoiksi ja vuokrasi kalliilla eteenpäin. Yritys nousi kymmenien miljardien arvoon, kunnes huomattiin, että liikeidea ei olekaan kovin kannattava ja ylihintaisen vuokran maksamisessa ei ole kuluttajan kannalta mitään järkeä. Vahvan brändin avulla, joka perustui kuluttajien ja sijoittajien rakastamaan innovatiivisuuteen ja työelämän murrokseen, yritys kuitenkin pystyi huiputtamaan markkinoita pitkään oman tuotteensa erinomaisuudesta.

Toisaalta moni potentiaalinen menestystuote voi jäädä alkutekijöihinsä, jos sitä ei osata brändätä ja markkinoida hyvin. Tällainen tuote ainoastaan odottaa, että joku brändäyksen merkityksestä paremmin perillä oleva huomaa tilaisuutensa tulleen, kopioi idean, brändää sen hyvin ja menestyy. Tällaisia esimerkkejä on vaikea keksiä, sillä alkuunsa tyssänneistä hyvistä ideoista harvoin kuullaan. Lähipiiristäni löytyy kuitenkin yksi tapaus: Isäni opiskelukaveri teki aikanaan väitöskirjaa virusten avulla toteutetusta syöpähoidosta ja sai aikaan merkittäviä tuloksia, joiden pohjalta olisi voinut saada aikaan hyvinkin menestyneen yrityksen. Hänellä ei kuitenkaan ollut näkemystä tulostensa kehityksestä toimivaksi liikeideaksi. Lopulta ulkomaiset tutkijat tulivat, veivät idean ja korjasivat tutkimuksen taloudelliset hedelmät.

Brändäyksen merkitys tulevaisuuden markkinoilla menestymiseen tulee siis kasvamaan ennestään. Yritykset näyttävät jatkavan kehitystään, jossa niiden tuotteet todellisuudessa lähestyvät toisiaan, vaikka ne pitäisi saada näyttämään mahdollisimman erilaisilta. Samaan aikaan markkinoille nousu ilman vahvaa brändiä voi muuttua lähes mahdottomaksi ja toisaalta menestykseen voi nousta yrityksiä, joilla on ainoastaan brändi kunnossa. Tämän takia todellista arvoa ei tulevaisuudessa ole se, että käsissä on loistava tuote. Todellista arvoa tulevaisuudessa on se, että käsissä hyvä tuote, jolla on loistava brändi!

Tuleva lääkäri

Juho Waris, 19, kertoo, että brändäys tai brändit eivät ole hänelle varsinaisesti erityiskiinnostuksen kohde. ”Esseen kirjoitin lähinnä yleissivistyksen ja pienen syy- seuraussuhteiden pohtimisen pohjalta.”'

Tällä hetkellä Haminassa asepalvelusta suorittava Waris aloittaa ensi syksynä lääketieteen opinnot Helsingin yliopistossa.

”Haen keväällä myös lukemaan tuotantotaloutta, minkä vuoksi kävin nyt korottamassa äidinkieltä. Yritysmaailma kiinnostaa, ja näenkin itseni tulevaisuudessa mieluummin johtamassa esimerkiksi lääkealan yritystä kuin perinteisessä lääkärin työssä. Unelmien työksi voisin nimetä itse perustamani, suurehkoksi kasvaneen firman johtamisen”, hän kertoo suunnitelmistaan.

Entä mitkä ovat nuorten Top 3 -brändiä juuri nyt?

”Brändejä ja nuorisoa on niin laidasta laitaan, että on vaikea nimetä kolmea yleismaailmallisesti halutuinta. Vaatteissa kovaa huutoa voisivat olla Tommy Hilfiger ja Adidas. Vähän vanhemman nuorison keskuudessa taas esimerkiksi saksalaiset autot. Rahahan näissä ratkaisee. Lähes kaikilla brändeillä halutaan viestiä varallisuudesta, statuksesta ja yleisesti kaikesta kadehtimisen arvoisesta.”