Sairaanhoitajaliitto on avannut WhatsApp-numeron, johon suomalaiset voivat lähettää ääniviestinä kannustuksiaan sairaanhoitajille.

Tukiviestejä välitetään sairaanhoitajille liiton omia kanavia pitkin ja niitä julkaistaan myös radiossa. WhatsApp-numero on 044 529 0032 ja siihen lähetettävien ääniviestien enimmäispituus on 10 sekuntia.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela kertoo, että liitto haluaa antaa kansalaisille väylän osoittaa tukensa ja kiitoksensa sairaanhoitajille.

”Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon selkäranka. Koronakriisi on osoittanut heidän todellisen merkityksensä”, Hahtela sanoo M&M:lle.

Koronaepidemian aiheuttama kriisi koskettaa kaikkia. Hahtela korostaa, että Suomi ei voi selvitä kriisistä ilman sairaanhoitajien täysimääräistä työpanosta.

Hän kertoo olevansa ylpeä ammattikuntansa osaamisesta, mutta samaan aikaan myös hyvin huolissaan heidän jaksamisestaan.

”He työskentelevät nyt poikkeusoloissa. Heidän työsuojeluunsa pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota. Ohjeistuksen on oltava selkeää ja suojavarustuksen riittävää. Muuten sairaanhoitajat eivät voi tehdä työtään.”

#SairaanhoitajilleKiitos-kampanjassa on mukana Radiomedia, joka tarjoaa ilmaista mainosaikaa terveisien välittämiseen. Terveisiä sairaanhoitajille voi lähettää myös Sairaanhoitajaliiton sosiaalisen median kanavissa.

Tammikuussa suomalaisia eri puolilla maata hämmensivät julkisiin paikkoihin, kuten sairaaloihin, kirjastoihin ja kauppoihin kiinnitetyt ilmoitukset kadonneista sairaanhoitajista.

Kyseessä oli Sairaanhoitajaliiton kampanja. Tuore #SairaanhoitajilleKiitos-kampanja on jatkoa alkuvuodesta runsaasti huomiota herättäneelle markkinointiavaukselle.

Sairaanhoitaja on yksi maamme arvostetuimmista ammateista. Silti suomalaista terveydenhuoltoa uhkaa pula ammattitaitoisista osaajista.

Liiton mukaan arviolta puolet nykyisistä sairaanhoitajista jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä ja 40 prosenttia sairaanhoitajista on harkinnut alan vaihtoa.

Hahtelan mukaan on ollut ilahduttavaa nähdä, miten paljon hoitajien haastava tilanne herättää myötätuntoa ihmisissä.

”Tuki ja kannustus ovat tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeitä. Toivomme, että kansalaisten tuki ja kannustus herättää myös päättäjät hoitamaan sairaanhoitajien työolot ja palkkauksen kuntoon, jotta meille riittää ammattilaisia myös jatkossa”, Hahtela vetoaa.

Molempien kampanjoiden suunnittelusta on vastannut Viestintätoimisto Drum. Radiomainoksen tuotti Miracle Sound.

Drumin asiakkuusjohtaja Reeta Kaivola kertoo, että yhteistyö Sairaanhoitajaliiton kanssa on toimistolle mielekäs ja tärkeä.

”Meille Drumissa on etuoikeus saada olla mukana tekemässä tätä tärkeää asiaa. Jo nyt moni muukin on lähtenyt tukemaan sairaanhoitajia. He ovat arvostuksensa ansainneet”, Kaivola kommentoi M&M:lle.

Tämä vuosi on kansainvälisesti ja kansallisesti sairaanhoitajien juhlavuosi, joten Sairaanhoitajaliitto panostaa Nina Hahtelan mukaan juhlavuoden kampanjointiin normaalivuosia enemmän.

”Tämä kampanja pystyttiin toteuttamaan suhteellisen pienellä budjetilla, sillä yhteistyökumppanimme halusivat osallistua kampanjaan vähentämällä omia kustannuksiaan”, Hahtela kertoo.

Juhlavuosi ei valitettavasti toteudu koronakriisin vuoksi kaikkien suunnitelmien mukaan, mutta yhden asian vallitseva poikkeustilanne on Hahtelan mukaan tehnyt vahvasti näkyväksi.

”Ainakin tämä vuosi osoittaa sen, miten mittaamattoman arvokasta sairaanhoitajien tekemä työ on.”