Wörksille on myönnetty arvostettu Red Dot -palkinto brändi- ja viestintäsuunnittelutyöstä kansainväliselle energia-alan perinteisiä rajoja rikkovalle Tibberille.

Vuonna 2020 brändi ja viestintäsuunnittelukategoriaan osallistui 6 992 eri työtä. Wörks voitti Red Dot palkinnon brändi ja viestintäsuunnittelun ”household”-kategoriassa Tibberille tekemällään työllä. Red Dot -kilpailussa palkitaan töitä suunnittelun ja muotoilun laatuun perustuen.

Wörks ja Tibber aloittivat yhteistyön vuonna 2019 tavoitteenaan skaalata digitaalisen sähköyhtiön toiminta aiempaa laajemmalle yleisölle globaalisti. Tässä tärkeänä askeleena oli päivittää Tibberin brändi-identiteetti uudelle tasolle.

Tibber on maailman ensimmäinen täysin digitaalinen energiayhtiö, joka rikkoo alan normaaleja käytäntöjä. Yritys tarjoaa sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa asiakkailleen tukkumyyntihintaan.

Yritys ei näin ollen ansaitse senttiäkään asiakkaidensa sähkönkäytöstä. Sen sijaan Tibber tarjoaa läpinäkyvyyttä ja työkaluja jokaisen asiakkaansa oman energiakäytön optimointiin ja vähentämiseen.

“Olimme jo onnistuneet saavuttamaan teknologisten edelläkävijöiden luottamuksen, mutta identiteettimme ei kuvastanut asiakaslähtöistä otettamme energiamarkkinaan.”

”Haasteena oli muuttaa brändin ulkoinen olemus ja viestintä niin, että se resonoisi aiempaa laajemmalle yleisölle, mutta kuitenkin niin, että emme menettäisi sitä mitä nykyiset asiakkaamme meissä rakastivat”, Tibberin markkinointijohtaja Elina Koivisto kertaa tiedotteessa.

Tibberin brändi-identiteetin ja viestinnän suunnittelutyössä hyödynnettiin Wörksin leaniin toimintatapaan nojaavia suunnittelutapoja, jossa prosessi on hyvin perustuu jatkuvaan konkreettiseen palautteeseen eri avainmarkkinoilta.

Myönteinen vastaanotto

Uusi, päivitetty identiteetti ja viestintä pohjautuu Tibberin avainarvoihin, jotka ovat inhimillisyys, kestävä kehitys, käytettävyys ja uteliaisuus. Wörksin tavoitteena on ollut auttaa Tibberiä tavoittamaan kansainväliset yleisöt.

”On hienoa nähdä, että juuri suunnittelun lopputuotoksen laatu ja luovuus olivat ne asiat, joihin Red Dot -tuomaristo kiinnitti huomiota. Ne ovat nimittäin asioita, jotka leimaavat Tibberin omaa jokapäiväistä toimintaa, ja jotka yhdessä halusimme välittyvän myös brändi-identiteetin ja viestinnän kautta kansainväliselle yleisölle”, toteaa Wörksin toimitusjohtaja Jussi Piri.

Tibber operoi tällä hetkellä Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa ja on laajentumassa lähiaikoina uusille Euroopan markkinoille. Tässä uudistunut brändi-ilme ja markkinointiviestinnän kokonaisuus ovat niin ikään keskeisessä asemassa.

“Työ on jo todistanut käytettävyytensä ja arvonsa sekä uusilla että nykyisilläkin markkinoilla. On myös ollut sydäntä lämmittävää nähdä se into, jolla omat tiimimme ja lojaalit asiakkaamme ovat ottaneet kokonaisuuden vastaan”, toteaa Elina Koivisto.

Wörks on markkinoinnin suunnitteluun, brändäykseen sekä myynti- ja palvelumuotoiluun erikoistunut yritys, jossa työskentelee yli 30 asiantuntijaa. Wörksin asiakkaita ovat muun muassa Kesko, DNA, Pirkka, Aalto EE, Sanomalehtien liitto, Amos Rex ja Jenkki.

Kuluvan vuoden heinäkuussa päättyvällä tilikaudella Wörksin liikevaihto on noin 4,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden heinäkuussa päättyneellä tilikaudella toimisto teki noin 3,25 miljoonan euron liikevaihdon myyntikatteen ollessa 3,1 miljoonaa euroa.