Tubettaja Inari Fernándezin ja Sodankylän kunnan yhteistyönä tehdyn somerealitysarjan tavoittavuusluvut ovat komeita. Yhdeksän kuukautta tähän mennessä kestänyttä Vaihtovuosi Sodankylässä -sarjaa on katsottu Instagramista ja Youtubesta yli 37,4 miljoonaa kertaa sekä kommentoitu, jaettu ja tykätty yli 1,1 miljoonaa kertaa. Sarjaa seuraa kuukausittain 100 000 ihmistä ympäri Suomen.

Idea yhteistyöhön oli Fernándezin, joka on on blogannut ja tubettanut Äidin puheenvuoro -kanavallaan jo vuosia työkseen. Hän halusi toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja kokeilla asumista Lapissa vuoden. Perhe muutti Lauttasaaresta Vuojärven kylään viime elokuussa.

Sarjalle asetettiin tavoitteeksi kahdeksan miljoonaa katsomiskertaa, mutta jo nyt luku on moninkertainen.

”Sarjan suosio on varmasti perustunut moneen pilariin: Lapin eksotiikka, ihmisten kaipuu tehdä elämänmuutos, johon monella riittää jo haaveilu ja videoiden katseleminen, sekä lapsiperhearki. Uskon, että koska tämä on tehty Lapissa, on herättänyt isomman kiinnostuksen kuin jos se olisi tehty jossain Helsingin ympäryskunnassa. Lappiin muuttaminen on monen mielestä hyvin eksoottista.”

Ainakin yksi vuosi lisää Lapissa

Myös Fernándezit ovat lumoutuneet uudesta elinympäristöstään niin paljon, että he päättivät jäädä Lappiin vielä ainakin toiseksi vuodeksi, vaikka yhteistyö Sodankylän kunnan kanssa päättyy heinäkuussa.

“Vuosi on ollut yksinkertaisesti aivan liian lyhyt aika kokea kaikki Lapin ihmeet. Yksikään päivä ei ole ollut täällä samanlainen”, Fernández kuvailee.

”Aion tehdä laajemmin sisältöjä Lapista, mutta mitään uutta vuoden kestävää jatkovuosi Lapissa -projektia minulla ei ole tulossa, vaan palaan tavallaan tekemään niitä sisältöjä, joita tein aiemmin”, hän lisää.

Ensi syksynä hän aloittaa kahdeksanosaisen podcastin Lapista, mutta sen yhteistyökumppania ei voi vielä julkistaa.

”Tulevaisuudessa tekemäni videot tulevat keskittymään enemmän Lapin luontoon ja perhematkailuun, ei niinkään perheemme arkeen”, Fernández kertoo.

Lapin kiinnostavuus on myös kansainvälistä ja Lapin markkinointia tehdään vahvasti vaikuttajamarkkinoinnin keinoin.

Fernández sanoo, että hän voisi jossain vaiheessa tehdä myös englanninkielisiä versioita videoistaan tai avata erillistä englanninkielistä kanavaa kv-seuraajille.

”Kaikkihan on mahdollista, miksipä en voisi tehdä vastaavaa myös englanniksi jossain vaiheessa”, hän pohtii.

Korona ei ole iskenyt pahasti

Fernández kertoo olleensa töiden suhteen onnekas koronatilanteessa. Yksi kolmasosa hänen tuloistaan on tullut esiintymiskeikoista, jotka nyt ovat peruuntuneet, mutta hän on säilyttänyt pitkäaikaisia kumppaneitaan kuten Reiman ja Storytelin. Uusia yhteistyökumppaneita ovat korona-ajalla olleet viranomaistahot, esimerkiksi vappuna Fernández viettää kanavallaan virtuaalivappua yhteistyössä Poliisin kanssa.

Hänellä alkaa yhteistyö myös Feelia-ruokakaupan kanssa, mutta kampanjan aloitus siirrettiin toukokuulle, koska koronan vuoksi palvelun kysyntä on räjähtänyt niin paljon, että sen suurempaa puffausta haluttiin siirtää. Palvelu toimittaa keittämistä tai kuumentamista valmista vaille olevia ruoka-annoksia kotiin ympäri Suomen, minne vain Posti kuljettaa.

”Juuri eilen saimme viikon ruoat paketissa kotiin.”

Fernández sanoo, että vaikuttajamarkkinointi voi olla myös yksi koronatilanteen voittajia.

”Kun yritykset eivät voi kuvata isoja kampanjoita isoilla budjeteilla tai matkustaa, tämä on helppoa ja pienemmän budjetin markkinointia, jota pystyy hyödyntämään tällaisessa tilanteessa, jos on tarpeeksi nerokas.”

Konsepti tarjolle muillekin

Vaihtovuosi Sodankylässä oli Fernándezin idea, ja hän suunnittelee, että voisi tulevaisuudessa viedä konseptia eteenpäin ja olla taustalla konsultoimassa ja strategina vastaavissa projekteissa.

”Haaveeni on alkaa konseptoida myös muille kunnille ja yrityksille tällaisia pidempiä vaikuttajamarkkinointiprojekteja. Suomen mittakaavassa tämä pilotti on ollut erittäin onnistunut.”

Vaihtovuosi on saanut Fernándezit kehittelemään myös uusia liikeideoita.

Haaveena on pienimuotoisen majoitustoiminnan aloittaminen pihapiirin saunarakennuksessa ja matkailuelämysten tarjoaminen suomalaisen Doerz-elämyspalvelun kautta.

”Meille voisi tulla vaikka kokkaamaan poronkäristystä tai tutustua Sodankylän parhaisiin paikkoihin Fernándezin perheen opastuksella.”

Kustannus kunnalle 30 000 euroa

Sodankylän kunta lähti mukaan somerealitysarjan yhteistyökumppaniksi markkinoidakseen kuntaa matkailu- ja asuinkohteena. Vuoden kestävän vaikuttajamarkkinointiyhteistyön hinta on ollut Sodankylän kunnalle 30 000 euroa. Kunnan viestinnän asiantuntija, henkilöstöpäällikkö Minna Seppälä kertoo sarjan nostaneen kiinnostusta kuntaa kohtaan jo kuluvan vuoden aikana.

“Esimerkiksi asuntokyselyt ovat lisääntyneet ja kiinnostus on näkynyt myös rekrytoinneissa”, hän kommentoi.

“Olen saanut useita someviestejä, kuinka ihmiset ovat inspiroituneet unelmoimaan Lappiin muutosta sarjamme myötä ja muutama on jopa kertonut jo muuttaneensa tänne Sodankylään tai etsivänsä parhaillaan asuntoa perheelleen täältä, “ Fernández puolestaan kertoo.

Lopullisia katsojalukuja ja mielipidekyselyjä päästään mittaamaan heinäkuun lopussa, jolloin vaihtovuosi Sodankylässä -sarja päättyy. Vaikutukset muuttajiin ja matkustajiin nähdään vasta pidemmällä aikavälillä.

Sarjassa ovat kaupallisina vuosikumppaneina mukana myös suomalainen lastenvaatemerkki Reima sekä Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK. Vaikuttajamarkkinointitoimisto PING Helsinki vastaa sarjan kaupallisista kumppanuuksista.

