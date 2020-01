Apu-lehden kampanjassa neljä vaikuttajaa pohtii ajankäyttöään ja sosiaalisia suhteitaan. Yksi heistä on toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen.

Yksin vai yhdessä? Apu-lehden kampanjassa neljä vaikuttajaa pohtii ajankäyttöään ja sosiaalisia suhteitaan. Yksi heistä on toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen.

Yksin vai yhdessä? Apu-lehden kampanjassa neljä vaikuttajaa pohtii ajankäyttöään ja sosiaalisia suhteitaan. Yksi heistä on toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen.

Lukuaika noin 3 min

Tänään käynnistynyt kampanja lähtee liikkeelle lehden julkaisemalla manifestilla, jossa A-lehdet-konserniin kuuluva aikakauslehti Apu haastaa jokaisen antamaan vuonna 2020 omasta ajastaan 2020 minuuttia lisää aikaa lähellään oleville ihmisille.

A-lehtien liiketoimintajohtaja Anna Ruohonen kertoo, että nyt käynnistyvä kampanja on aloitus, jolla Apu-lehti käynnistää pidemmän, koko vuoden kestävän teeman, joka on yksinäisyyttä vastaan taisteleminen.

”Tänään julkistamme manifestin, jossa haastamme jokaisen antamaan vuonna 2020 omasta ajastaan 2020 minuuttia lisää aikaa lähellään oleville ihmisille”, Ruohonen kertoo M&M:lle.

”Se ei ole paljon pyydetty, mutta se voi olla tarpeeksi pyydetty.”

Manifestin on allekirjoittanut Apu-lehden päätoimittaja Marja Aarnipuro. Yksinäisyys on eräänlainen kansantauti, josta merkittävä osa suomalaisista kärsii ajoittain.

Erityisen haavoittuvia yksinäisyydelle ovat lapset ja nuoret sekä iäkkäät ihmiset. Päätoimittaja Marja Aarnipuro korostaa, että yksinäisyys on ongelma, jonka ratkominen ei ole siitä kärsivien vastuulla.

”Yhteisöön ei noin vain tulla, yhteisöön otetaan. Ei ole yksinäisen vastuulla tulla pois syrjästä: yhteisön tehtävä on ottaa jokainen lähelle ja mukaan. Se vastuu on sinun ja minun, meidän kaikkien”, Aarnipuro kiteyttää kampanjan aloittavassa manifestissa.

Kampanjan kasvoina toimivat neljä tunnettua suomalaista: toimittaja ja vaikuttaja Hanna Sumari, luontokuvaaja Kimmo Ohtonen, tubettaja Paqpa eli Beata Rodas ja näyttelijä Timo Lavikainen.

“Haastoimme vaikuttajat mukaan miettimään omaa ajankäyttöään ja suhdetta läheisiinsä. Rakensimme myös ajankäyttöön liittyvän laskurin, jonka avulla jokainen voi pohtia omaa ajankäyttöään sekä suhdetta läheisiin ja yksinäisyyteen”, kertoo Anna Ruohonen.

Kampanjassa käytetään videota, digikanavia, printtiä, ulkomainontaa ja omaa mediaa. Kampanjaa ovat tekemässä A-lehtien omistama kasvumarkkinointiyhtiö Genero ja luova toimisto Superson.

Osana koko vuoden kestävää teemaa Apu tukee joka kuukausi Apu-tonnilla eli 1 000 euron summalla hankkeita, jotka rakentavat yhteisöjä ja ottavat mukaan.

”Haluamme tuen lisäksi nostaa näitä hankkeita myös esille. Apu tekee siis aiheesta myös juttuja. Vuoden mittaan järjestämme myös erilaisia tapahtumia ja muuta livetekemistä. Tämä on pidempi projekti, ei vain lyhytkestoinen kampanja”, Ruohonen korostaa.

Uudistunut lehti, vanhat arvot

Apu-lehti perustettiin vuonna 1933. Lehden missiona on alusta saakka ollut hyvien asioiden edistäminen yhteiskunnassa.

Apu-lehti perustettiin aikoinaan 1930-luvun laman aikana. Tuolloin työttömänä olleet ihmiset myivät lehteä. Yksi lehti maksoi kaksi markkaa, joista työttömälle myyjälle annettiin markka ja 25 penniä, kustantaja sai 75 penniä.

”Lehti on syntynyt missiolla, että se tekee elämästä parempaa. Jo vuosia sitten lanseerasimme sloganin ’Suomi on hyvien ihmisten maa’, Tällä ajatuksella jatkamme”, sanoo Anna Ruohonen.

Anna Ruohosen mukaan tämä päivä oli otollinen hetki käynnistää kampanja ja vuoden teema, sillä tänään on ilmestynyt myös ensimmäinen uudistunut Apu-lehti.

Apu käynnisti viime vuonna laajan selvityksen, jossa on ollut mukana sekä lehden lukijoita että potentiaalisia lukijoita. Lehti on uudistunut selvityksen myötä sekä sisällöllisesti että ulkoasultaan. Myös lehden verkkosivut on nyt uudistettu.

”Selvityksen mukaan lukijat kaipaavat erityisesti syventävää journalismia ja eräänlaisen rauhan hetken modernin maailman melskeessä. Tähän toiveeseen pyrimme uudistuksella vastaamaan lehden perinteiset arvot säilyttäen”, Anna Ruohonen kertoo.

Apu on A-lehdet-konserniin kuuluva aikakauslehti, joka on suunnattu lukijoille eri puolilla Suomea.

A-lehdet-konsernin muodostavat emoyhtiö A-lehdet Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt Finnish Design Shop sekä Genero.