Ekonomi, kauppatieteiden maisteri Timo Petänen on työskennellyt pitkään digitaalisen markkinointiviestinnän parissa.

Ennen Dentsu Aegis -ryhmää Petänen toimi muun muassa neljän vuoden ajan Yahoon!n Sveitsin toimistolla useassa eri EMEA -roolissa.

GroupM:ssä Petäsen vastuulla on ryhmän operatiivinen yksikkö, johon kuuluu noin 50 henkilöä.

Petänen kertoo M&M:lle, että GroupM Finlandin puoleen vetivät ennen kaikkea hyvät kasvumahdollisuudet sekä vankka globaali tuote- ja digikehitys. Myös ajankohta uravaihdokselle on otollinen.

Petänen kertoo aloittaneensa tehtävässään innostunein mielin.

”GroupM:lla on todella hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen markkinoilla alan isoimmaksi toimijaksi, koska koko ala on muutoksien edessä.”

”Edellytykset GroupM:llä täyttyvät hyvästä tiimistä, vahvasta globaalista tuote- ja digitaalisesta kehityksestä sekä varsinkin oikeasta halukkuudesta ja kyvystä muuttua sen mukaan kun asiakkaiden liiketoimet ja tarpeet muuttuvat”, Petänen kertoo M&M:lle.

Petänen on saanut uransa aikana katsella paraatipaikalta digitaalisen markkinoinnin kasvua ja kehitystä valtarooliin niin Suomessa kuin Euroopan isoilla markkinoilla.

Hän arvioi, että digimarkkinoinnin kenttä Suomessa kasvaa lähivuosina edelleen. Samalla vaatimukset digitaalista markkinointia kohtaan kasvavat.

”Maturiteetin digitaalisen markkinointipanosten suhteen olemme saavuttaneet jo suureksi osaksi Suomessa – kasvu jatkuu vielä useampia vuosia, mutta kasvuvauhti hidastuu. ”

”Seuraavaksi digimarkkinointi tulee integroitumaan vahvemmin kuluttajakokemukseen, jota teknologiakehitys ajaa vahvasti eteenpäin. Digimarkkinoinnilta tullaan vaatimaan enemmän kuluttajakokemukseen perustuvaa tuloksellisuutta joten perinteiset digitaaliset mittarit saavat pikkuhiljaa siirtyä sivun”, arvioi Petänen.

GroupM Finlandin toimitusjohtaja Christoffer Hultin on innoissaan Petäsen valinnasta ryhmän operatiiviseksi johtajaksi:

”Timon saapuminen tuo lisäbuustia asiakasorganisaatiolle auttamalla asiakkaiden digitaalisessa transformaatiossa sekä lisäksi auttaa meidän organisaatiota muuttumaan tulevaisuuden vaatimuksen mukaiseksi”, Hultin kertoo M&M:lle.

Mediacom ja Mindshare ja Wavemaker ovat yhdessä GroupM Finland. Talouselämän TE500-listauksessa viime vuonna sijalle 487. yltänyt GroupM Finland on kasvanut mukavasti viime vuosina.

Vuoden 2018 kokonaisliikevaihto oli noin 110 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä ryhmässä on noin 90. Vuonna 2017 kokonaisliikevaihto oli noin 103 miljoonaa euroa.

”GroupM on kasvanut viime vuosina kaksinumeroisin luvuin. Henkilöstömäärämme on kolmessa vuodessa triplaantunut, olemme voittaneet paljon kotimaisia asiakkuuksia, joista olemme äärimmäisen ylpeitä. Ketju globaalisti on investoinut mittavasti teknologiaan viime vuosina, josta olen äärimmäisen iloinen ja ylpeä. Meillä on huipputiimi, joten ensi vuonnakin lähdemme hakemaan reipasta kasvua”, Christoffer Hultin kertoo M&M:lle.