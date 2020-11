Lukuaika noin 4 min

Suomalaisten ruokaostoksissa korostuvat yhä enemmän kotimaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus, selviää S-ruokakauppojen tilastokatsauksesta. S-ruokakauppojen myyntidatan perusteella Suomessa vallitsee nyt kahdeksan keskeistä ilmiötä, jotka kertovat tämän hetken kulutusmieltymyksistä ja ohjaavat suomalaisten ruokaostoksia myös tulevina vuosina.

1. Koko Suomi leipoo

Innostus leipomiseen ja kotikokkaukseen on kasvava trendi. Suomen tämän hetken kovimmat jauhopeukalot tekevät ostoksensa Itä-Suomessa, sillä Koillismaalla, Pohjois-Karjalassa ja Savossa ostetaan eniten jauhoja suhteessa ostosten määrään. Näillä alueilla ostetaan myös suhteessa keskimääräistä vähemmän valmisruokaa, mikä sekin kertoo kotitalouksien aktiivisesta otteesta ruoanlaittoon.

2. Perunan paluu

Korona-aika on saanut suomalaiset kokkaamaan kotona enemmän kuin vuosikymmeniin. Pandemia myös palautti perunan takaisin keittiöihin. Perunan arkikäyttö on on ollut pitkään vähenemään päin, mutta tänä vuonna perunaa on ostettu S-ryhmän ruokakaupoista 8 prosenttia viimevuotista enemmän. Pohjanmaalla perunaa syödään erityisen paljon. Sillä se kattaa yli 22 prosenttia hedelmä- ja vihannesosastoilta myydyistä kasviskiloista.

3. Tuoreen kalan rooli ruokapöydässä kasvaa

Tuoreen kalan myynti S-ryhmän ruokakaupoissa on kasvanut peräti 20 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Lohi on yhä suomalaisten suosikki, mutta myös muut kalat kasvattavat suosiotaan. Myydyimmät kotimaiset kalatuotteet ovat kirjolohen jälkeen muikku, silakka, kuha ja siika. Esimerkiksi viime vuoteen verrattuna silakan myynti kasvoi noin 11 prosenttia ja siian myynti noin 31 prosenttia.

4. Ravintolamaisia makuja etsitään myös ruokakaupoista

Suomalaiset hakevat kotona ruokailuun entistä useammin elämyksiä ravintolatyyppisestä ruoasta, mistä osoituksena on muun muassa sushin suosio. Sushin myynti kasvoi S-ryhmän ruokakaupoissa tänä vuonna 10-kertaisesti, ja ”sushirajan” sisällä on käytännössä jo koko Suomi.

5. Suomalainen juo sokeritonta

Sokerittomien juomien myynti on kasvanut merkittävällä harppauksella. Niitä ostetaan erityisesti suurissa asutuskeskuksissa. Siellä niiden osuus virvoitusjuomien myynnistä ylittää jo kolmen osuuskaupan alueella 50 prosenttia.

6. Alkoholittomien oluiden asema vahvistuu

Alkoholittomien oluiden osuus on kasvanut jo yli kahteen prosenttiin oluiden kokonaismyynnistä S-ryhmän ruokakaupoissa, ja niiden litramyynti on kolminkertaistunut vuodesta 2012. Tammi–syyskuussa 2020 tuotekategorian myynti kasvoi neljänneksen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Alueiden välisiä eroja vertailtaessa pääkaupunkiseutu ja Uusimaa johtavat trendiä.

7. Vegaanisten tuotteiden suosio kasvaa

Erityisesti kasvipohjaiset ruokajuomat ovat lisänneet vahvasti menekkiään. Niiden suosiossa näkyy 20 prosentin kasvu verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan tammi–syyskuussa 2019. Tämäkin trendi on nähtävissä erityisesti pääkaupunkiseudulla.

8. Suomalaiset maustavat entistä enemmän yrteillä

Valtakunnallisesti suosituimmat yrtit ovat tilli, basilika ja persilja. Yrttien käyttö näkyy myös alueiden välisissä eroissa. Esimerkiksi Satakunnassa ja lounaisessa Suomessa tilli on selkeästi suosituin yrtti. Pääkaupunkiseudulla puolestaan myydään korianteria melkein tuplasti enemmän kuin muualla Suomessa.

Vastuullisuus, kotimaisuus, hyvinvointi ja elämykset kiinnostavat

S-ryhmän mukaan kotimaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus ovat ruokaostoksilla vahvistuvia valintakriteerejä. Kehityksen taustalla ovat sekä pitkään vaikuttaneet muutosvoimat että lyhyen aikavälin tekijät, kuten korona-aika, joka on luonut kysyntää muun muassa kotikokkaukselle.

”Elämyksellisyyden ja makukokemusten voimistuva trendi näyttäytyy nyt erilaisena kuin vielä vuosi sitten. Matkustamisen vähennyttyä elämykset etsitään lähempää ja pienimuotoisempana. Yhä useammalle elämyksellisyys on hyvän ruoan kokkailua kotona tai itse leivottua juurileipää. Aamiaisiin panostetaan nyt ihan uudella tavalla, ja ne ovat jälleen nousussa. Ravintolamaista ruokaa halutaan yhä enemmän ruokakaupasta”, valikoimajohtaja Katja Tapio S-ryhmän marketkaupasta kertoo tiedotteessa.

Kotimaisuustrendin kehitys näkyy konkreettisesti Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden suosiossa. Keväällä kotimaisten elintarvikkeiden, esimerkiksi kotimaisen lihan, hedelmien ja vihannesten, myynti kasvoi viime vuodesta ja on jäänyt myös kesän ja syksyn yli entistäkin suuremmaksi.

”Monille kotimaisuus merkitsee luotettavuutta, johon kiinnitetään nyt entistä enemmän huomiota niin tuotteen laadun kuin alkuperänkin osalta. Tämä kulkee käsi kädessä hyvinvointi- ja vastuullisuustrendin kanssa, sillä kuluttajat haluavat tehdä entistä tietoisempia valintoja itsensä ja ympäristön puolesta”, kuvailee Katja Tapio.

Vastuullisuusnäkökulma liittyy myyntitilastojen valossa erityisesti ruokaostosten ympäristövaikutukseen. Tästä esimerkkinä ovat vegaanisten tuotteiden ja kalan menekin vahva kasvu.

Valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän marketkaupasta kertoo, että kotimaiset järvikalat haastavat jo vähitellen kestosuosikki lohen asemaa.

”Kotimainen kala on erinomainen esimerkki tulevaisuuden menestystuotteesta, koska siinä yhdistyvät luontevasti kotimaisuuden, hyvinvoinnin ja vastuullisuuden trendit. Sen kysyntä kasvaa ja tarjonta monipuolistuu edelleen”, Oksa sanoo tiedotteessa.

Tiedot perustuvat S-ruokakauppojen eli Prisman, S-marketin, Salen ja Alepan sekä Food Market Herkku -ruokakauppojen ja ruoan verkkokaupan tilastoihin.