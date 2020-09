Lukuaika noin 2 min

Heikkoja signaaleja. Mikä hyvänsä niistä on sinulle viesti, että olet matkalla kotiin:

Kun se ruoho jolla makaat on vihreämpää kuin aidan toisella puolella.

Kun näet kauneuden olevan luonnossa, sanoissa, teoissa, taiteessa, ideoissa, käsintehdyssä, vain sinulle tehdyssä, oivalluksen hetkissä.

Kun etsit ja löydät kiitollisuuden aiheita päivittäin.

Kun osaat nauttia hiljaisuuden äänestä.

Kun kuuntelet yhtä paljon kuin puhut.

Kun uteliaisuutesi voittaa ennakkoluulot ja huolen.

Kun sinussa on useammin rauhaa kuin ahdistusta ja huolta.

Kun emme enää epätoivoisesti tyrkytä itseämme ihmisille, jotka eivät oikeasti välitä meistä, vaan keskitymme niihin jotka välittävät.

Kun tiedät mitä tarkoitetaan yhteydellä. Me olemme olemassa vain suhteessa toisiimme. Kasvu syntyy yhteydessä ihmisiin, siellä missä haavamme ja lukot olivat, siellä ne myös paranevat.

Kun olet sinut ikäsi kanssa. Et kadehdi nuoruutta ja panikoi vanhenemista.

Kun et tavoittele asemaa, rahaa, mainetta, tavarapaljoutta, määrää, palkintoja.

Kun kalenterisi on aina puolityhjillään, sinussa on valmius tehdä tänään sitä mistä huomisessa ennen unelmoit.

Kun valitset seurasi sisällön ja syvyyden perusteella, et määrän tai vaikutelman takia.

Kun et elä unelmissa ja mielikuvitelmissa täydellisestä elämästä ja rakkaudesta.

Kun et häpeä virheitäsi vaan juhlit omituisuuttasi.

Kun ihailet omaa luovuuttasi. On mahtavaa miten siistejä ideoita sinusta löytyy.

Kun lakkaat vellomassa itsekeskeisyydessä ja omissa traumoissa. Meillä on vähempi murheita ja ahdistusta, kun ajatukset ovat enemmän muissa kuin itsessämme.

Kun ymmärrät pelkojen olevan tärkeimpiä portteja. Niiden takana on se mitä tarvitset.

Kun naurat ilosta, usein, pidäkkeettä. Onni on tavoitteellista, ilo on hetkellistä ja siksi saavutettavissa. Itket aina kun siltä tuntuu. Itku paljastaa mikä on sinulle tärkeää ja vapauttaa pakahdutettua.

Kun et takerru mihinkään vaan halaat sitä mikä on arvokasta.

Kun päästät irti halustasi hallita muita, itseäsi ja tulevaa.

Kun antaudut ja päästät irti hallinnasta. Annat mahdollisuuden keskustelulle, totuudelle, ihmisille, mahdollisuuksille, rakkaudelle.

Ja kohta olemme kuin kotonamme. Siinä sydämessä ja siinä minässä, johon me synnyimme ja johon olemassaolomme on tarkoitettu.

Kirjoittaja Tommi Laiho vastaa markkinointitoimisto Folkin strategiatyöstä ja uusasiakashankinnasta.