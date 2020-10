Lukuaika noin 3 min

Terveydenhuoltopalveluja tuottava Mehiläinen nostaa koronapandemiaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset valokeilaan uudessa Työ jatkuu -ulostulossaan.

Vuosi on 2020 ollut poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden on täytynyt ottaa uusia työtapoja nopeasti käyttöön.

Mehiläisen markkinointipäällikkö Taru Lehto kertoo, että nyt on hyvä hetki katsoa taakse päin, mitä tähän mennessä on saatu aikaan ja muistuttaa terveydenhuollon ammattilaisten keskeisestä työpanoksesta kriisin yhteydessä.

”Tilanne on ollut haastava. Esimerkiksi suojavarusteiden kanssa työskentely on ollut myös fyysisesti raskasta niille työntekijöille, jotka kentällä toimivat.”

”Halusimme erityisesti tuoda esille sitä arvokasta työtä, jota sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammattilaiset tekevät meillä ja toki myös muualla ympäri Suomen meidän kaikkien parhaaksi joka päivä”, Lehto kertoo M&M:lle.

Kampanjan kärjessä on 37 vuotta Mehiläisessä hoitajana työskennellyt Kristiina Timonen. Kristiina on työskennellyt eri hoitotehtävissä Mehiläinen Kielotien toimipisteessä sen perustamisesta, vuodesta 1984 lähtien.

”Ylpeys on se tunne, mikä nousee esiin, kun mietin, mitä kaikkea meidän alamme ihmiset ovat saaneet aikaan ympäri Suomen koronapandemian hoidossa. Tätä työtä jatkamme niin kauan, kuin on tarve”, Timonen toteaa Työ jatkuu -videolla.

Koronapandemia jatkuu edelleen ja tilanne ei näillä näkymin ole ohi lähitulevaisuudessa. Samalla kampanja korostaa, että tämä työ jatkuu niin kauan kuin on tarve.

Työ jatkuu -kampanjan materiaalit on tuottanut markkinointitoimisto Bob the Robot.

Kriisin hoito nostaa ammattiylpeyttä

Kampanja on suunniteltu ensisijaisesti Mehiläisen omiin kanaviin. Erityisesti kuluvan viikon aikana kampanja on esillä Mehiläisen sosiaalisen median kanavissa: Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja LinkedInissä.

Kampanja starttasi Mehiläisen omissa kanavissa maanantaina. Tiistaina 20. lokakuuta oli vuorossa Helsingin Sanomien kokosivun ilmoitus lehden etusivulla.

Mehiläisen oma henkilökunta on ehtinyt jo antaa runsaasti palautetta kampanjasta. Kentältä kuuluvat viestit ovat Taru Lehdon mukaan olleet hyvin positiivisia. Erityisen paljon kiitosta on tullut siitä, että terveydenhuollon ammattilaisten poikkeuksellisissa oloissa tekemää työtä nostetaan esiin.

”Tämä asia on selkeästi koskettanut meidän työntekijöitämme. He ovat halunneet myös itse jakaa kampanjan viestiä eteenpäin. Positiivisena asiana epidemia on saanut aikaan eräänlaisen yhteen hiileen puhaltamisen kokemuksen ja nostanut ammattiylpeyttä.”

Kampanjan budjetti on ollut Lehdon mukaan varsin maltillinen. Lähtökohtana on ollut, että viestiä saadaan jaettua eteenpäin myös oman talon voimin.

Mehiläisessä työskentele yhteensä yli 21 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Heistä lähihoitajia on 34 prosenttia, lääkäreitä 23 prosenttia ja sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja työterveyshoitajia 11 prosenttia.

Koronapandemian aikana Mehiläisessä on tehty noin 143 000 koronatestiä. Koronatestaaminen on Lehdon mukaan ensiarvoisen tärkeää koronatartuntojen leviämisen ehkäisemisessä.

”Sujuva pääsy testiin ja nopeat testitulokset pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä, mahdollistavat ihmisille normaalin arjen jatkumisen ja suojaavat osaltaan esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvia tartunnoilta”, Lehto painottaa.