Lukuaika noin 2 min

Totuus • Jani Niipola

Olin aikoinaan töissä mainostoimistossa junior copywriterin tittelillä: olin nuori ja tarvitsin rahaa. Toisen vuoden keväällä toimitusjohtaja kutsui minut puheilleen, sillä hän halusi lähettää nuoren copyn toimiston delegaation mukana Cannes Lionsiin.

Olin otettu, ja samalla harmitti. Olin jo päättänyt muuttaa Italiaan opiskelijavaihtoon ja jättää Punavuoren glamourin taakseni. Mennäkö matkalle Cannesiin, josta olin vain kuullut huhuja vai kertoa pomolle päätöksestä vaihtaa Helsinki Roomaan?

Sovin uuden tapaamisen toimitusjohtajan kanssa. Tiesin firman ajattelevan erityisesti nuorten lähettämistä Cannes Lionsiin investointina tulevaisuuteen. Piti antaa tilaisuus vaihtaa lähtijä. Pomo katsoi minua oudosti, kiitti avoimuudesta ja matkalle lähti kollega.

Uusimmassa numerossaan Markkinointi & Mainonta on yhdessä graafikko Päivi Häikiön, lehden oman työryhmän ja toimistokyselyiden kautta koonnut listan 30 suomalaisen luovan talouden alle 30-vuotiaasta lahjakkuudesta. Pyrimme valitsemaan ihmisiä monipuolisesti sekä luovalta puolelta että vähän muiltakin puolilta. Vaikka seuraisit alaa, listalla on varmasti paljon nimiä, joita et ole kuullutkaan. Ei hätää, se on pointtimmekin.

Listalla nyökätään urallaan lupaavaan alkuun päässeiden kykyjen tai joidenkin kohdalla jo hienoihin saavutuksiinkin yltäneiden lahjakkuuksien suuntaan.

Tavallaan vastaamme myös kysymykseen: millaisia työtehtäviä luovalla alalla on kymmenen vuoden kuluttua? Siksi mukana on graafikoita, suunnittelijoita ja valokuvaajia, mutta myös konsultteja, koodareita ja strategeja.

Toisena vahvana teemanamme on marraskuun alussa ääni ja siihen liittyvä liiketoiminta monessakin muodossa. Kirjoitamme uudessa numerossamme podcastien bisneksestä sekä radiosta mainonnantekijän, juontajan ja musiikkiteollisuuden näkökulmasta.

Alun tarinalla oli onnellinen loppu. Viihdyin lopulta Italiassa yhteensä kuusi vuotta, pariin eri otteeseen tosin. Minulle kävin senkin osalta hyvin, että olen viime vuosina eksynyt toimittajana useampana vuonna uutisoimaan Cannesista.

Vähän jäi puuttunut copykeikka kaivelemaan. En ole koskaan osallistunut Cannes Lionsin kilpailuihin tai varsinkaan voittanut mitään. Se ei ole ongelma meidän listamme nuorten lahjakkuuksien kohdalla. Monet heistä ovat jo voittaneet Cannes Lionsissa tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa. Ja sekin on vasta alkua, sillä heidän Suomensa on erilainen kuin se, josta aikoinaan lähettiin junnucopyjä ­Cannesiin oppimaan.

Kuten listalle nostettu ­ TBWA\Helsingin creative Aleksi Erma toteaa: ”nykyään Suomestakin voi tehdä hienoja juttuja” ja ”työpaikka ulkomailla ei enää ole ehto sille, että saa nimeä maailmalla”.