Lukuaika noin 1 min

Koronapandemia on tiukentanut monien vankiloiden vierailukäytäntöjä entisestään, minkä vuoksi vangit ovat enenevässä määrin yhteydessä perheeseensä sekä asianajajiinsa videopuheluiden välityksellä.

Teknisten ongelmien vuoksi puhelut voivat jäädä suunniteltua lyhyemmiksi, mutta se ei kuitenkaan ole niiden suurin ongelma. TechCrunchin mukaan videovierailuissa on nimittäin runsaasti turvallisuusriskejä.

Esimerkiksi videovierailualusta HomeWAV jätti huhtikuussa palvelun tietokannan hallintapaneelin julkisesti saataville ilman salasanaa paljasten samalla tuhansia vankien ja asianajajien välisiä puheluita. Näin ollen kuka tahansa pystyi tarkastelemaan puhelulokeja sekä lukemaan puheluiden litterointeja.

"Yksi kolmannen osapuolen toimittajistamme on vahvistanut, että he vahingossa poistivat salasanan, joka mahdollisti pääsyn palvelimelle", HomeWAVin toimitusjohtaja John Best kommentoi TechCrunchille kuitenkaan nimeämättä kolmatta osapuolta.

Bestin mukaan tapahtuneesta ilmoitetaan vangeille, perheille ja asianajajille. Kyseessä on vakava rikkomus, sillä vaikka monet Yhdysvaltain vankiloista tallentavat puheluita, niillä ei ole oikeutta tarkkailla vankien ja asianajajien välisiä keskusteluita.