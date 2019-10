Syyslomakauden valmistamatkat on myyty melkein loppuun.

Matkanjärjestäjäjätin Thomas Cookin konkurssi herätti keskustelun pakettimatkailun tulevaisuudesta, mutta syyslomakauden valmismatkat ovat hajapaikkoja lukuun ottamatta täynnä.

Tuin Pohjoismaiden myyntijohtajan Peik Martinin mukaan syksyn lomamatkojen kysyntä on ollut vilkkaampaa kuin vuosi sitten. Matkojen myynti on ollut keskimäärin kymmenen prosentin kasvussa viime vuoteen verrattuna. Myynti on kasvanut prosentuaalisesti eniten reittilentojen ja hotellien yhdistelmissä, joita Tui myy päätuotteensa pakettimatkojen rinnalla.

Pakettimatkojenkin kysyntä on Martinin mukaan kasvanut Kreikan, Espanjan ja Kyproksen kohteissa.

”Syyslomille lisäsimme Kyprokselle lentoja kovan kysynnän takia”, Martin sanoo.

Thomas Cookin konkurssi toi kilpailijalle Martinin mukaan jonkin verran lisäkysyntää samalla viikolla, kun konkurssista uutisoitiin. Sen jälkeen ei usko kilpailijan tilanteen vaikuttaneen suuresti matkojen myyntiin. Kysyntä on kasvanut pidemmällä aikavälillä.

Myös Aurinkomatkojen viestinnästä kerrotaan, että matkojen kysyntä on ollut tänä vuonna yleisesti suurempaa kuin vuosi sitten.

”Odotimme isompiakin vaikutuksia”

Myös konkurssin tehneeseen Thomas Cook Groupiin kuuluvan Tjäreborgin syyslomamatkat ovat loppuunmyytyjä joitakin hajapaikkoja lukuun ottamatta. Tjäreborg on jatkanut matkojen myyntiä ja toteuttamista Suomessa emoyhtiönsä ongelmista huolimatta. Tjäreborgille ja muille ryhmän pohjoismaisille matkanjärjestäjille on tiettävästi useampi ostajaehdokas tarjolla.

”Tietysti jonkin verran kyselyitä asiakkailta on tullut, mutta yritämme päästä normaaliin päiväjärjestykseen”, Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtanen sanoo.

Tjäreborg on talven matkojen myynnissä Virtasen mukaan noin neljä prosenttia jäljessä viime vuodesta. Yli puolet matkoista on tässä vaiheessa myyty.

”Odotimme ehkä isompiakin vaikutuksia kaiken uutisoinnin jälkeen. Myynti kulkee paremmin päivä päivältä”, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan ihmiset vaikuttavat varaavan matkoja aiempaa lähempänä lähtöä. Loppuvuoden matkat ovat myyneet paremmin kuin alkuvuoden 2020 lähdöt.

Talvenkin matkojen kysyntä nousussa

Muut matkanjärjestäjät kertovat talven matkojen käyvän kaupaksi vauhdikkaasti.

Tuin Peik Martinin mukaan myös vuodenvaihteen matkoja on jäljellä nyt vähemmän kuin samaan aikaan viime vuonna, vaikka lomalentopohjaisten matkojen tarjontaa on kasvatettu vuodentakaisesta.

Aurinkomatkojen viestinnästä kerrotaan, että joululoman matkoja myydään kovaa vauhtia, mutta vuodenvaihteen pyhien ulkopuolella tarjontaa on vielä runsaasti.

Talven lomakohteista Kanariansaaret ja Thaimaa ovat pitäneet pintansa suosikkeina. Matkanjärjestäjien mukaan myös Kap Verden matkat ovat myyneet hyvin. Muiksi nouseviksi kohteiksi Tui nostaa Meksikon, Aurinkomatkat Egyptin ja Tjäreborg Gambian ja muut Afrikan kohteet.

Matkanjärjestäjät ryhtyivät kompensoimaan

Valmismatkojen myynti on laskenut 2010-luvulla voimakkaasti, mutta vuoden 2016 jälkeen matkustajamäärät ovat kääntyneet jälleen nousuun. Viime vuonna pakettimatkustajia oli Suomen matkatoimistoalan liiton tilastojen mukaan 876 130, eli noin 90 000 enemmän kuin vuonna 2017.

Viime aikoina alalla on puhuttanut matkailun vastuullisuus ja ilmastovaikutukset. Kasvavan kysynnän perusteella se ei ole hillinnyt ihmisten matkailuintoa.

”Kyllä se ihmisiä kiinnostaa, mutta ei se oikein myynnissä näy. Uskon, että tulevaisuudessa ihmiset miettivät yhä enemmän matkustamistaan ja matkojen päästöjen kompensointia”, Tjäreborgin Jessica Virtanen sanoo.

Tuin Peik Martinin mukaan matkailijat kysyvät vastuullisuudesta ja ympäristövaikutuksista aiempaa enemmän.

”Halutaan valita matkanjärjestäjä, joka huomioi ympäristön. Verkkosivujemme liikenteestä näkyy, että tietoa haetaan aiheesta enemmän kuin vuosi sitten”, Martin sanoo.

Tjäreborg on kompensoinut kaikkien matkustajiensa ja työntekijöidensä päästöt automaattisesti huhtikuun lopulta lähtien. Tui puolestaan kompensoi oman lentoyhtiönsä lentojen ja omien hotelliensa päästöt ja Aurinkomatkat työntekijöidensä lentojen päästöt. Matkanjärjestäjät ohjaavat kompensaatiorahat muun muassa uusiutuvan energian rakennushankkeisiin.

”Myönnämme, että lentäminen vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja kompensointi voi olla yksi osa-alue, jolla voimme vaikuttaa ennen kestävien ratkaisujen löytämistä”, Virtanen perustelee kompensointipäätöstä.