Lukuaika noin 2 min

Suvilahden isolla energiakentällä järjestetään kesäkuussa tapahtumasarja, joka pitää sisällään muun muassa konsertteja, karaokea, brunsseja ja elokuvailtoja.

Ohjelmiston pääpaino on kotimaisten esiintyjien livekeikoissa. Kaikkien aikojen ensimmäinen Suvilahti Summer käynnistyy 11. kesäkuuta Evelinan keikalla. Kesäkuussa Suvilahti Summer -lavalle nousevat Evelinan lisäksi muiden muassa Anssi Kela, Olavi Uusivirta Duo, Maustetytöt, Jesse Markin, Ursus Factory sekä Martti Servo & Napander.

Suvilahti Summerin toteuttavat Suvilahden kulttuurikeskuksessa tapahtumakeskusta ja ravintolaa pyörittävä Suvilahti TBA ja Live Nation Finland yhteistyössä Helsingin Kaupungin kanssa.

”On loistavaa päästä aloittamaan tapahtumat pienen tauon jälkeen näin ainutlaatuisella tavalla. Tämä on hyvä esimerkki siitä miten kriisi synnyttää uutta ja ainutlaatuista. Uskomme, että nämä kesäkuun hetket Helsingin paraatipaikalla tulevat jäämään sinne saapuville mieleen ikuisesti monista syistä. Artistit, me ja varmasti yleisö ovat tästä innoissaan”, iloitsee Live Nation Finlandin toimitusjohtaja Tomi Saarinen tiedotteessa.

Suvilahti TBA:n ja Live Nation Finlandin piti järjestää toukokuussa Suvilahdessa Suvilahti Winefest, mutta joka oli siirrettävä koronapandemian vuoksi ensi vuoteen.

”Hetken aikaa pohdimme, voisimmeko kuitenkin järjestää yhdessä jotain ainutlaatuista tämän kriisin keskelle tuomaan iloa yleisölle ja tässä sitä nyt ollaan. On ollut hienoa huomata, kuinka vaikeinakin aikoina pystytään yhdessä tekemään hienoja juttuja”, Suvilahti TBA:n toimitusjohtaja Mikko Vehmas kertoo tiedotteessa.

Tapahtumasarja toteutetaan tämän hetken viranomaisohjeistuksen mukaisesti turvallisuutta noudattaen. Tapahtuma-alueella on muun muassa 2-6 hengen seurueille tarkoitetut pöytä- ja tuolisetit, joissa ihmiset istuvat omissa seurueissaan. Pöytäseurueet on erotettu toisistaan turvavälein. Ikäraja Suvilahti Summeriin on 18 vuotta, poikkeuksia voi olla luvassa oheistapahtumien osalta.

”Suvilahti Summer -tapahtumasarja tukee Helsingin kaupungin halua kehittää Suvilahden aluetta monimuotoisena tapahtumapaikkana.Toivomme tapahtumien tuovan iloa kaupunkilaisille ja vierailijoille, ja olemme mukana edistämässä sitä että elämykset tarjoillaan turvallisesti ja vastuullisesti”, sanoo tiedotteessa Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä.