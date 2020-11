Lukuaika noin 1 min

Milloin viimeksi luit yrityksestä, jolla oli ongelmia? Milloin olet kuullut yritysjohtajan myöntävän, että jonkin asian tekeminen on vaikeaa?

Et ainakaan sitten vuoden 2014. Viime vuosina yrityksillä ei nimittäin ole enää ollut ongelmia, ainoastaan haasteita. Mutkikkaimpienkin organisaatiouudistusten ja rahoitusjärjestelyiden toteuttaminen on ollut korkeintaan haasteellista.

Takavuosina haasteista puhuttiin vain oikeudenkäyntien, kaksintaisteluiden ja Nuorten sävellahjan yhteydessä. Nyt haaste, haastava ja haasteellinen ovat korvanneet yrityskielessä kaikki ongelmiin, vaikeuksiin ja muihin ikäviin asioihin viittaavat sanat.

Haaste on tietysti iloisempi ja ikään kuin vapaaehtoisempi asia kuin ongelma. Se on jotain pikkuisen vaikeaa, mutta silti jotain sellaista, josta selvitään kyllä kun vain yhdessä tsempataan. Ja kukapa ei tekisi mielellään silloin tällöin jotain haastavaa. Sanavalinta kun saa joukkoirtisanomisetkin kuulostamaan firman virkistyspäivän benji-hypyltä.

Kiertoilmaisuilla on paikkansa. Myös yrityksen on toisinaan pakko pehmentää sanottavaansa, joskus vähän kaunistellakin. Mutta silloin kun kaikki mihinkään ikävään viittaava korvataan ruusuntuoksuisilla eufemismeilla, lipsutaan jo orwellilaisen uuskielen puolelle. Ennen vanhaan sellaista kutsuttiin valehteluksi.

Sanoilla ja rehellisyydellä on väliä maailmassa, jossa valeuutisista ja totuuden vääristelystä on tulossa jatkuvasti arkipäiväisempää. Siksi myös rehellisillä sanoilla on väliä.

Esitänkin haasteen. Kun puhut seuraavan kerran viikkopalaverissa firmasi haasteista, mieti, olisiko reilumpaa puhua ongelmista. Kun yrityksesi tiedotteessa käytetään ilmaisua haastava, kokeile, olisiko vaikea sittenkin rehellisempi sana.

Haastavaa, eikö totta?

Kirjoittaja on Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.