Olen asunut nyt hieman yli vuoden New Yorkissa, jossa ensimmäinen huomioni oli se, että kukaan ei ole kiinnostunut minun juuristani, vaikka kaikki niistä kysyvätkin. Kun sanon olevani Suomesta, niin ihmiset ottavat esille yhden – yleensä sen ainoan tietämänsä – faktan maastamme ja alkavat kehua Suomea.

”Teillä on maailman paras koulutus, olisipa meilläkin!” ”Teemu Selänne on lempijääkiekkoilijani!” ”Teillä on maailman ihanin luonto!”

Kyse on tietenkin manipulaatiosta, jossa korostetaan kohteelle yhtä osaa hänestä itsestään ja täten saadaan hänet vastaanottavaisemmaksi omalle viestille. Amerikkalaisille markkinointitaito asennetaan jo lapsena. Tarkoitan siis ”keskustelutaito”.

Tosiasiassa kukaan ei ole kiinnostunut noista faktoista, koska newyorkilaiselle on aivan toissijaista, mistä toinen ihminen on kotoisin.

Toinen huomioni on ollut, että kaupungissa on töissä yllättävän paljon suomalaisia markkinointialan ihmisiä. Suuri osa heistä on töissä johtotehtävissä kertomassa amerikkalaisille, kuinka markkinointi toimii. Mielestäni aika ihmeellistä, jos ottaa huomioon väitteen, että suomalaiset eivät osaa markkinoida.

Suomalaisethan ovat ihmisiä, jotka seisovat Muumimuki-jonossa twiittaamassa, että ”suomalaiset eivät osaa myydä sit niinku yhtään”.

Kolmas ja keskeinen huomioni on ollut, että ympäristöstäni on hävinnyt mussutus kokonaan. Newyorkilaista ei kiinnosta alkaa selitellä, miksi joku asia ei toimi tai miten sen toimimattomuus on jonkun toisen syy. Rahat saadaan käteen vasta sitten kun se toimii.

”Kilpaile koko ajan”, ohjeisti eräs haastattelemani finanssialan konkari. Siinä se liike-elämä on pähkinänkuoressa.

Suomalainen: jos uskot taitoihisi, tule New Yorkiin kilpailuttamaan taitosi! Maailman suurimmat markkinat odottavat sinua.

Jos et pärjää, niin älä syytä suomalaisuuttasi, jonka vuoksi et osaa markkinointia. Se ei ole mikään selitys tai luonnonvoima. Et ehkä ole vain niin hyvä kuin kuvittelet olevasi.

Kirjoittaja on Kauppalehden kirjeenvaihtaja New Yorkissa.