Vuonna 2014 perustettu Aittokoski Exprerience Oy hallinnoi ja lisensoi kansainvälistä Pikkuli -brändiä, joka on tullut tunnetuksi Metsämarja ja Antti Aittokosken luomasta samaa nimeä kantavasta animaatiosarjasta.

Animaatio perustuu Metsämarja Aittokosken vuonna 2011 julkaisemaan lastenkirjaan Lennä, Pikkuli, lennä!.

Nyt Pikkuli-brändi on saanut Kiinasta Hangzhousta 3 miljoonan Kiinan juanin eli noin 390 000 euron rahoituksen.

Metsämarja ja Antti Aittokoski hakivat Pikkuli-sisällöillä mukaan Hangzhoussa sijaitsevaan yrityskiihdyttämöön. Metsämarja Aittokoski osallistui Hangzhoussa yrityskiihdyttämön järjestämään pitchauskilpailuun ja voitti kilpailussa toisen sijan.

Syyskuussa Aittokosket rekisteröivät Pikkuli-brändin laajentamiseen keskittyvän yrityksen Kiinaan. Suomalaisen emoyhtiön Aittokoski Experience Oy:n tytäryhtiön ensimmäiset yhteistyöneuvottelut ovat jo hyvässä vauhdissa Hangzhoussa.

Kolmen miljoonan kiinan juanin rahoituksen lisäksi uusi Pikkulin Kiinan tytäryhtiö saa toimitilat Sino-Finnish Sci Tech Industrial Parkissa.

Pikkuli-brändiä hallinnoivan Aittokoski Experience Oy:n toimitusjohtaja Metsämarja Aittokoski kertoo M&M:lle, että Pikkuli-sarja on aikaisemmin näkynyt Kiinassa yhdellä video-on-demand-kanavalla, mutta nyt saatu rahoitus on avannut välittömästi neuvottelut muun muassa uusien merkittävien yhteistyökumppanien kanssa.

”Kiinan väestöpohja on valtava, esimerkiksi Hangzhoussa, johon avasimme Kiinan tytäryhtiömme, on liki kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin Suomessa. Totta kai laajempi markkina avaa aivan erilaisia näkymiä”, toteaa Aittokoski.

Minkälaisia kasvunäkymiä tuore rahoitus avaa?

”Olemme hakeneet Suomesta muutaman vuoden ajan sopivaa sijoittajaa Pikkuli-brändille, mutta Suomessa ei vielä oikein tunneta brändiin sijoittamista, joten tämä avaus Kiinassa on merkittävä kasvun kannalta.”

”Kyseessä on paikallisen hallinnon myöntämä grant, ei sijoitus, ja tietenkin siellä hallinnon antamalla siunauksella ja rahoituksella on suuri merkitys yksityistä rahaa etsiessä. Saamme tätä kautta rahoitusta brändin markkinointiin ja laajentamiseen, mikä tietenkin poikii kasvua myös muulla kuin Kiinassa”, Metsämarja Aittokoski kertoo.

Tavoitteena laajentua edelleen

Aitokoski Experiencen on tarkoitus käyttää Kiinan rahoituksia, kumppanuuksia ja tytäryhtiötä globaalin kasvun moottorina.

Aasian suunnalla Aittokoski näkee Pikkuli-brändille laajentumisen mahdollisuuksia Kiinan ohella Etelä-Koreassa ja Japanissa sekä myös Lähi-idässä. Animaatiosarja on myyty jo aiemmin tv-yhtiö Al Jazeeralle, joka pitää päämajaansa Dohassa Qatarissa.

Lisäksi sarjaa on myyty kymmenille eri kanaville ja alustoille ympäri maailman, muun muassa Kiinaan, Saksaan, Brasiliaan ja Intiaan.

Katsojaluvut ovat olleet Aittokosken mukaan erityisen hyviä katsojalukuja saksalaisella lasten- ja nuortenkanavalla KiKalla.

”Kehitteillä olevan Pikkulin jouluelokuvan myötä kiinnostus brändiä kohtaan on kasvanut ja viime viikolla Toulousen Cartoon Forumissa saimme juuri uusia maita mukaan Pikkulin maailmaan”, kertoo Aittokoski.

Vuonna 2015 alkunsa saanut animaatiosarja kertoo Pikkuli-linnunpoikasesta, joka elää metsässä pesässä yhdessä vanhempiensa sekä sisarensa ja veljensä kanssa.

Mikä Pikkulin brändissä on sellaista, että se voi puhutella lapsia universaalisti?

”Pikkuli on kuin pieni lapsi, tunteet ja sitä kautta myös ilmeet ovat vahvoja. Pikkulin maailmassa on huumoria, haasteita ja yllättäviä käänteitä, Pikkulin vanhemmilla on suuri rooli, mikä sekin viehättää katsojia. Sarjassa ei käytetä puhuttua kieltä, vaan siinä kommunikoidaan visuaalisesti kuvakuplin. Tämä on edesauttanut sarjan myyntiä esimerkiksi useille lentoyhtiöille”, kertoo Aittokoski.

Pikkulin tarinoita ja tv-sarjan jaksoja voidaan käyttää myös opettamaan sosiaalisia taitoja ja tunnetaitoja.

Jaksojen sisältöä on tutkittu muun muassa Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksella ja niitä on käytetty sekä suomalaisissa päiväkodeissa että Intiassa nimenomaan opetustarkoituksiin.

Juuri opetuspuoli on yksi niistä osa-alueista, jotka brändin perustajat näkevät potentiaalisesti kasvavana liiketoimintana Suomen rajojen ulkopuolella.

”Pikkulilla on mobiilisovelluksia, sekä omia että tiimimme Pikku Kakkosen appiin tekemiä. Olemme toteuttaneet Pikkuli-sarjan ja sovellusten pohjalta Pikkulin tunnetaidot -opetussovelluksen, joka lähtee tänä syksynä jakeluun Suomessa ja jonka englanninkielistä versiota alamme testata kansainvälisillä markkinoille”, kertoo Aittokoski.

Sarjan ja sovellusten ohella Pikkuli on muun muassa julkaissut lisensointikumppanin kanssa lastenvaatemalliston. Sarjan julkaisun jälkeen uusia Pikkuli-kirjoja on ilmestynyt viisi.

Lisäksi brändin alla on julkaistu omaa musiikkia, ja Pikkulin laululeikkishow on nähty erilaisilla esiintymislavoilla muun muassa Linnanmäellä sekä laivaristeilyillä.

Pikkuli-brändiä hallinnoivan Aittokoski Exprerience Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 97 000 euroa ja tulos niukasti 197 euroa plussalla.

”Uuden brändin kasvattaminen vaatii pieneltä yritykseltä jatkuvasti merkittäviä panostuksia. Osa Pikkuli-brändin rahoituksesta ei näy yrityksen liikevaihdossa, sillä olemme saaneet muun muassa musiikkijulkaisua ja jouluelokuvaa varten taiteen ja kulttuurin henkilökohtaisia apurahoja ”, toteaa Aittokoski.