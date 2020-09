Yhteistyösopimus Nordisk Filmin kanssa tuo MTV:n suoratoistopalveluun C Moreen Hollywoodin uutuuselokuvia jo kuluvana syksynä. Joukossa ovat muun muassa Oscar-palkittu Taistelulähetit – 1917 sekä kriitikoilta ylistävän vastaanoton saanut Veitset esiin – Kaikki ovat epäiltyjä (Knives out).

Koko illan draamaa. Yhteistyösopimus Nordisk Filmin kanssa tuo MTV:n suoratoistopalveluun C Moreen Hollywoodin uutuuselokuvia jo kuluvana syksynä. Joukossa ovat muun muassa Oscar-palkittu Taistelulähetit – 1917 sekä kriitikoilta ylistävän vastaanoton saanut Veitset esiin – Kaikki ovat epäiltyjä (Knives out).

MTV on tehnyt ensi kertaa sopimuksen Suomen johtavan kotimaisten elokuvien levittäjän Nordisk Filmin kanssa.

Sopimus merkitsee sitä, että jatkossa Nordisk Filmin levittämät elokuvat nähdään elokuvateatterien ensi-iltojen jälkeen ensimmäisenä suoratoistopalvelu C Moressa.

Nordisk Filmin kanssa solmittu sopimus tuo kansainväliset menestyselokuvat C Moreen jo vuodesta 2020 alkaen, mutta myös monia uusia kotimaisia 2021 tuotantoon meneviä elokuvia vuonna 2022.

Loka–marraskuussa uudesta tarjonnasta saadaa esimakua, kun C Moren valikoima laajenee sopimuksen myötä uusilla Hollywood-elokuvilla.

Joukossa ovat muun muassa Oscar-gaalassa menestystä niittänyt ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva draama Taistelulähetit – 1917, kriitikoiden ylistämä mysteeri Veitset esiin – Kaikki ovat epäiltyjä (Knives out) sekä Nicole Kidmanin ja Charlize Theronin tähdittämä elämäkerrallinen draama Bombshell – Hiljaisuuden rikkojat.

”Olemme kuunnelleet asiakkaitamme. He ovat toivoneet lisää elokuvia C Morelle. Nordisk Film on tähän paras mahdollinen kumppani. Tavoitteena on paras mahdollinen kotimaisten sisältöjen koti”, MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvo kertoo tiedotteessa.

Elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman Nordisk Filmiltä toteaa, että sopimus on MTV:ltä merkittävä satsaus kotimaiseen elokuvaan. Nymanin mukaan Nordisk Film saa MTV:stä vahvan kumppanin, jonka kanssa panostaa sisältöihin.

”Yhteistyön myötä voimme tarjota katsojille entistä mukaansatempaavampia ja laadukkaampia kotimaisia elokuvia.”

”C Moressa katsojille on luvassa todella kiinnostavia sisältöjä – siitä kertoo esimerkiksi se, että vuonna 2019 Nordisk Filmin kotimaiset elokuvat houkuttelivat elokuvateattereihin peräti 66 prosenttia kaikista kotimaisen elokuvan katsojista", Nyman kertoo.

Kyseessä on ajankohtainen ja merkittävä avaus, sillä kamppailu katsojista suoratoistokentällä käy Suomessa jatkuvasti yhä kiivaampana.

Netflix on vakiinnuttanut suositun asemansa. Discovery Finlandin videopalvelu Dplay luottaa käsikirjoitettuun draamaan ja urheiluun, samoin Viaplay. Pakkaa hämmentää jatkossa myös vanhoihin klassikkoihin lanseerausvaiheessa luottava Disney, joka rantautui vastikään Suomeen.