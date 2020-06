Lukuaika noin 1 min

Joukko Facebookin nykyisiä ja entisiä työntekijöitä on allekirjoittanut The New York Timesissa julkaistun avoimen kirjeen, joka kritisoi toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin linjaa koskien Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin päivityksiä.

Allekirjoittajien joukossa on Facebookin pitkäaikaisia työntekijöitä, joista osa on ollut mukana kirjoittamassa alustan ensimmäistä yhteisönormia. Kirjeessä sanotaan, että yhtiön toimitusjohtaja on pettänyt Facebookin edustamat arvot.

Aikaisemmin Zuckerberg on ilmoittanut, ettei Facebook aio lisätä faktantarkastajien huomautuksia tai muita varoituksia Trumpin päivityksiin. Tiistaina Zuckerberg puolusti linjaansa toteamalla, että Trumpin viestit eivät riko Facebookin normeja. Lisäksi hän ilmoitti kannattavansa sananvapautta.

Donald Trumpin viimeaikaiset päivitykset ovat herättäneet kohua. Yhdessä, myös Facebookissa julkaistussa päivityksessä, Trump kommentoi Minneapolisin mellakoita toteamalla: ”Kun ryöstely alkaa, alkaa myös ampuminen.”

Facebookin kepeä suhtautuminen aiheeseen on johtanut mielenilmauksiin yhtiön työntekijöiden keskuudessa, ja ainakin 400 työntekijää on tehnyt virtuaalisen ulosmarssin protestina linjaukselle.

Facebookin näkemys aiheesta on selkeässä ristiriidassa Twitterin sekä Snapchatin linjojen kanssa, sillä kyseiset alustat ovat ottaneet tiukan asenteen Trumpin päivityksiin.

Avoimessa kirjeessä vanhat työntekijät vetoavat Facebookin johtoon. Heidän mukaansa johdon tulisi harkita uudelleen käytäntöjä, jotka koskevat alustalla julkaistuja poliitikkojen viestejä.

”Faktojen tarkistus ei ole sensuuria. Väkivaltaan kehottavien viestien merkitseminen ei ole autoritarismia. Pyydämme sinua [Zuckerberg] pohtimaan uudelleen asemaasi”, kirjeen lopussa todetaan.

